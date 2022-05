NYT: Venäjällä kansalaiset keräävät rahaa viedäkseen maan sotilaille ruokaa, lääkkeitä ja drooneja Ukrainan rajalle

Venäjällä vapaaehtoiset kansalaiset keräävät rahaa toimittaakseen ruokaa, vaatteita, lääkintähuollon varusteita ja jopa sotilastarvikkeita Ukrainassa sotiville venäläisjoukoille, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times ( NYT ). Artikkelin mukaan tämä pitkälti naisten johtama ruohonjuuritason toiminta on osoitus siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotatoimet saavat tukea venäläisten keskuudessa. Toisaalta toiminta osoittaa NYT :n mukaan myös yhä laajempaa...

