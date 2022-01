OAJ:n Olli Luukkainen: ”Koululaisten koronatestauksen tavoitteet ovat epäselvät”

Huoltovarmuuskeskus on tilannut kuusi miljoonaa koronatestiä koululaisten testaamiseksi. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaine n vaatii selkeyttä testaamisen tavoitteisiin. – On epäselvää, mihin tarkoitukseen testituloksia aiotaan käyttää. Miksi testejä tehdään ja mihin niillä pyritään? Mitä positiivisesta tuloksesta seuraa? Vastaukset on linjattava ennen kuin testausta aloitetaan. Luukkainen huomauttaa, että lainsäädäntö ei mahdollista koululaisten pakkotestausta. – Mitä seuraa,...

