Oikeusministeri Henriksson vaatii selvitystä vankilaturvallisuudesta – "Suhtaudun erittäin vakavasti"

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) haluaa selvityksen vankilaturvallisuudessa ilmenneistä vakavista puutteista. Lännen Media uutisoi vankilaturvallisuudesta useissa jutuissaan viikonlopun aikana.

Henriksson kertoi selvitysvaatimuksestaan Twitterissä tiistaina. Hän kirjoittaa suhtautuvansa vankilaturvallisuuteen erittäin vakavasti, minkä vuoksi haluaa selvityksen vankeinhoidosta vastaavalta Rikosseuraamuslaitokselta (Rise).

Vajaan puolentoista vuoden aikana 17 vanginvartijaa on joutunut sellaisten pahoinpitelyjen kohteeksi, joissa tekoihin kytkeytyy järjestäytynyt rikollisuus. Heikoin turvallisuustilanne on Riihimäen vankilassa, jonka vartijoista uhreiksi on joutunut lähes joka kymmenes.

Vankilahenkilökuntaan ei ole kohdistunut koskaan aiemmin näin laajasti yhtä systemaattista väkivaltaa.

Järjestäytyneisiin ryhmiin kuuluvat vangit uhkaavat myös muiden vankien turvallisuutta.

LM:n selvitysten perusteella viranomaisiin kohdistuvan väkivallan arvioidaan todennäköisesti jatkuvan ja sitä pyritään arvioiden mukaan kohdistamaan erityisesti Riihimäen vankilan vartijoihin. Tiedot perustuvat viranomaislähteisiin, viranomaisten asiakirjoihin ja rikollisilta, esimerkiksi liivijengi United Brotherhoodin (UB) sisältä saatuihin tietoihin.

Lukuisia vakavia väitteitä

Vankilaturvallisuusjuttuihin toimitus haastatteli 32:ta Riihimäen vankilan vartijaa eli kolmasosaa kyseisen laitoksen valvontahenkilökunnasta.

Vartijat esittivät lukuisia vakavia väitteitä Risen ja Riihimäen vankilan toiminnasta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat kertoivat, etteivät koe työnantajansa välittävän henkilökunnan turvallisuudesta, terveydestä ja hengestä.

Vankilavirkailijain liitto (VVL) kertoi lauantaina, että se aikoo jättää poliisille tutkintapyynnön Riihimäen vartijoihin kohdistuneista pahoinpitelyistä. VVL haluaa poliisin selvittävän, onko Riihimäen vankilan johto huolehtinut vartijoiden riittävästä määrästä ja turvannut henkilökuntaa riittävästi väkivallantekojen ja -uhan keskellä.

Selvitykseen haastateltujen vartijoiden mielestä Risessä ollaan haluttomia panemaan järjestäytynyt rikollisuus ja vartijoihin kohdistuva väkivalta kuriin. Kritiikki kohdistuu sekä aiempien vuosien että väkivaltatapausten aikaisiin linjauksiin ja toimiin.

Vartijat arvostelivat Riseä muun muassa vankilatiedustelun vaikeuttamisesta. Vankilaturvallisuus perustuu vankilatiedustelutiedolle, joka on erittäin tärkeää myös muille viranomaisille kuten poliisille.

”Turvallisuus on ydintavoitteemme”

Risen pääjohtaja Arto Kujala ja Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa kiistivät välinpitämättömyyden ja kertoivat, että turvallisuuteen on satsattu viime aikoina paljon.

– Turvallisuus on yksi kolmesta ydintavoitteestamme. Olemme tehneet monia toimenpiteitä vankilaturvallisuuden parantamiseksi. Keskeisin on järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien vankien erottaminen muusta vankiyhteisöstä vaikutusvallan vähentämiseksi, Kujala sanoi.

LM:n selvityksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen julkisuuteen kertomista turvallisuustoimista yksikään ei ole edennyt Risen alun perin kaavailemalla aikataululla tai laajuudella. Riihimäen vankila on esimerkiksi ainoana vankilana erottanut systemaattisesti jengiläiset muista vangeista ja estänyt jengivärien käytön vankilassa.