Oikeusministeriö on evännyt Turkin pyyntöjä luovuttaa ihmisiä, joita maa pitää terroristijärjestön jäseninä

Suomi ei ole suostunut luovuttamaan Turkille ihmisiä, joilla on Turkin mukaan ollut kytköksiä terroristisina pitämiinsä Gülen-liikkeeseen tai PKK-kurdijärjestöön.

STT pyysi oikeusministeriöltä luovutuspyyntöjä ja -päätöksiä, joita Turkki on Suomelle esittänyt vuosina 2019–2022. Kesäkuun alkuun mennessä Suomi on saanut Turkilta kymmenen luovutuspyyntöä, joista Suomi on toistaiseksi ratkaissut seitsemän. Kaksi ihmistä Suomi on luovuttanut, mutta asiakirjojen perusteella luovutusten taustalla ei vaikuttaisi olleen viitteitä terrorismiin.

Turkki on presidentti Recep Tayyip Erdoganin johdolla suhtautunut vastahakoisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle. Perusteeksi Erdogan on muun muassa julkisuudessa esittänyt, että Suomi ja Ruotsi “majoittavat terroristeja”.

Kahta epäiltiin terrorismista puhelinsovelluksen vuoksi

Turkki on oikeusministeriön toimittamien päätösten perusteella halunnut Suomen luovuttavan kaksi Turkin kansalaista “fetullahistiseen terrorristijärjestöön”, toisin sanoen Gülen-liikkeeseen, kuulumisesta.

Turkin viranomaiset pitävät turkkilaissaarnaaja Fethullah Gülenin mukaan nimettyä yhteiskunnallista kansanliikettä aseellisena terrorijärjestönä. Erdoganin hallinto on myös esittänyt, että Erdoganin AK-puoluetta aiemmin kannattanut liike olisi ollut vastuussa Turkissa vuonna 2016 tehdystä vallankaappausyrityksestä. Euroopan unioni ja Suomi eivät pidä Gülen-liikettä terroristijärjestönä.

Toinen mies on tuomittu kotimaassaan yli kuudeksi vuodeksi vankeuteen järjestöön kuulumisen vuoksi. Ministeriön päätöksen mukaan mies oli viestinyt Bylock-pikaviestisovelluksella. Turkki on pitänyt Bylock-sovellusta merkkinä Gülen-liikkeeseen kytkeytymisestä. Miehistä toista puolestaan syytetään johtoasemasta Gülen-liikkeessä. Myös hän oli viestinyt Bylockilla.

Oikeusministeriö kuitenkin arvioi, ettei Turkki esittänyt konkreettisia rikoksia, joihin miesten katsottiin syyllistyneen. Suomi voi suostua luovutukseen, jos teko, josta henkilöä syytetään, on rangaistava sekä Suomessa että kohdemaassa. Rikoksen pitää olla myös sellainen, josta enimmäisrangaistus on Suomessa vähintään yksi vuosi vankeutta.

Turkki halusi suurlähetystöiskusta tuomitun

Suomi ei myöskään luovuttanut Turkille miestä, joka tuomittiin Turkin Helsingin-suurlähetystöön vuoden 2008 lokakuussa tehdystä polttopulloiskusta. Teon takana oli joukko nuoria miehiä, joista yksi oli alaikäinen.

Iskua edeltäneenä päivänä suurlähetystön edustalla oli pidetty kurdien mielenosoitus, ja mies, jota Turkki vaati luovutettavaksi, oli osallistunut siihen. Tuoreeltaan Turkki piti kurdijärjestö PKK:ta vastuullisena tekoon.

EU ja myös Suomi luokittelevat PKK:n terroristijärjestöksi. Käräjäoikeus tuomitsi miehelle ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua.

Yli kymmenen vuotta myöhemmin Turkki vaati miehen luovuttamista muun muassa aseelliseen terrorijärjestöön kuulumisesta. Suomi ei suostunut pyyntöön, koska mies oli sovittanut tuomionsa Suomessa ja on nykyisin myös Suomen kansalainen. Suomi ei luovuta omia kansalaisiaan toisiin valtioihin. Suomi ei tällä perusteella luovuttanut Turkissa PKK-kytkennästä tuomittua naista.

Valtion luovutuspäätösten rinnalla Suomessa tehdään myös turvapaikkaratkaisuja. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksistä ilmenee, että Suomi on evännyt turvapaikan PKK:n kouluttajana pidetyltä naiselta. Toisaalta Suomi myönsi turvapaikan miehelle, joka oli kirjoittanut sosiaalisessa mediassa PKK:sta myönteisesti ja tuomittu kotimaassaan siitä. KHO piti tuomiota vainona.