Oikeustoimittajat huomioivat Poliisihallituksen salailukulttuurin edistämisestä

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuosittaiset palkinnot julkisuuden jarruttamisesta ja edistämisestä. Salailupalkinnon sai Poliisihallitus, joka ohjeisti poliisit pimittämään tiedot esimerkiksi rikollisjengin jäsenyydestä ja kouluampujan ampumaharrastuksesta.

Oikeustoimittajat ry on palkinnut Poliisihallituksen vuoden suurimpana salailijana. Vuoden Valokeilapalkinnon yhdistys antoi tänä vuonna oikeudenkäyntien käsittelyjulkisuuden edistämisestä Helsingin syyttäjäviraston syyttäjä Eija Velitskille.

Poliisihallitukselle myönnetyn Sumuverho-palkinnon perusteena on esitutkinta-asiakirjojen salailu, joka on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Poliisi on viime vuosina salannut yksityisasiana muun muassa tietoja terroristisen murhaajan uskonnosta, henkirikoksen tekijän humalatilasta, perheväkivallasta ja järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta.

– Olen työskennellyt rikos- ja oikeustoimittajana suurin piirtein yhtä kauan kuin nykyinen julkisuuslaki on ollut voimassa eli noin 20 vuotta.

Tänä aikana esitutkinta-asiakirjojen julkisuus ei ole ollut koskaan niin huonolla tolalla kuin nyt, sanoo puheenjohtaja Rami Mäkinen Oikeustoimittajat ry:stä.

– Esimerkiksi keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjoissa on nykyisin yhtä paljon mustattua tekstiä kuin luettavaa. Laki ei ole muuttunut, eivätkä korkeat tuomioistuimet ole muuttaneet lain tulkintaa – ainoastaan poliisi tulkitsee lakia toisin.

Mäkinen muistuttaa, että kyse on ennen kaikkea yleisön ja kansalaisten oikeudesta saada tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista asioista ja ilmiöistä. Mäkinen ottaa esimerkiksi läheisväkivallan, jonka Poliisihallituksen tänä syksynä julkaisema Julkisuuskäsikirja luokittelee salassa pidettäväksi yksityisasiaksi.

– Yhteiskunnassamme on tehty vuosikymmenten ajan töitä, jotta perheväkivalta saataisiin näkyväksi ilmiöksi. Nyt poliisin salassapitolinjaukset työntävät sen takaisin piiloon kotien seinien sisälle.

Oikeustoimittajat katsookin, että Poliisihallituksen poliisityöhön antama valtakunnallinen salassapito-ohjeistus on omiaan estämään yleisön oikeutta saada varmistettua tietoa yhteiskunnasta. Käsikirjan linjauksien mukaan salaisia ovat esimerkiksi lapsikaappausasiat, Kela-huijaukset ja esimerkiksi kouluampujan ampumaharrastus.

– Ylisalaaminen mahdollistaa kaiken salakähmäisyyden sumentamalla yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja vaikeuttamalla esimerkiksi poliisin oman toiminnan valvomista, Mäkinen sanoo.

Oikeustoimittajat katsoo, että pitkän linjan syyttäjä Eija Velitski sen sijaan on edistänyt toiminnallaan julkisuutta ja avoimuutta. Helsingin syyttäjävirastossa työskentelevä Velitski on jäämässä eläkkeelle.

Hän on hoitanut syyttäjänä useita paljon julkisuutta saaneita rikosjuttuja kuten 8-vuotiaan Vilja Eerikan murhan ja sarjakuristajan viimeisimpää henkirikosta.

– Velitski on syyttäjänä pitänyt oikeussalissa julkisuuden puolta usein silloinkin, kun oikeudenkäynnin muut osapuolet ovat vaatineet salailua, yhdistys perustelee Valokeila-palkintoa.

– Viimeksi kesällä 2019 hän vaati syyttäjänä niin sanotussa Arabianrannan murhajutussa, että oikeus huolehtii myös julkisuuden toteutumisesta, vaikka muut asianosaiset vaativat jutun salaamista kokonaan.

Yhdistys muistuttaa, että arkaluontoisillakin rikosasioilla on usein laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Syyttäjä on oikeussalissa usein ainoa taho, jolla on tosiasiallinen mahdollisuus vastustaa oikeudenkäynnin liiallista salaamista.

Oikeustoimittajat ry kannustaa syyttäjiä pitämään mielessä oman syytteen ajamisen ohessa julkisuusintressin varjelemisen.

Oikeustoimittajat ry on suomalaisten rikos- ja oikeustoimittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on yhteiskunnan avoimuuden ja julkisuuden edistäminen sekä jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimiminen.

Tämän jutun kirjoittaja kuuluu yhdistykseen, mutta ei ole ollut mukana päättämässä palkinnoista.