Oklahoman kuvernööri on allekirjoittanut aborttilain, joka on yksi Yhdysvaltain tiukimpia

Oklahoman kuvernööri on allekirjoittanut aborttilain, joka on yksi Yhdysvaltain rajoittavimpia. Republikaanikuvernööri Kevin Stitt kertoi asiasta Twitterissä.

I am proud to sign SB 1503, the Oklahoma Heartbeat Act into law.

I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 3, 2022