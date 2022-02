Yhdysvalloissa Oklahoman osavaltiossa on esitetty uutta lakia, joka mahdollistaisi opettajien sakottamisen uskonnonvastaisesta opetuksesta. Esitys on nimeltään Students’ Religious Belief Protection Act , joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa esitystä opiskelijoiden uskovapauden suojelemisesta . Asiasta kertoi Independent-lehti . Lakia on ehdottanut rebublikaanisenaattori Rob Standridge . Esityksen mukaan vanhemmat voisivat halutessaan poistaa opetuksesta ne kirjat, joissa on uskonnonvastaista sisältöä....

