“Olemme pohtineet, mikä on moraalisesti oikein” – Osa kuntosaleista toiminut koronasta huolimatta, osa valmistautuu avaamaan jälleen ovensa

Osa kuntosaleista on ollut auki asiakkaille myös koronapandemian aikana. Osa sulki ovensa, mutta poistaa nyt rajoituksia.

Pihlajalinnan omistama Forever Lite -kuntosaliketju tiedotti avaavansa salinsa jälleen vapun jälkeisenä maanantaina.

Alalla on toimijoita pienyrittäjistä pörssiyhtiöihin. SKY ry eli Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö tukee alan yrittäjiä.

Kuntosalit vetoavat asiakkaisiin yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi saleilla.

Easyfit ja kokonaan naisille suunnattu Ladyline kuuluvat Ab LL International Oy emoyhtiöön. Ketjun salit ovat olleet auki pandemian ajan.

– Olemme pohtineet, mikä on moraalisesti oikein. Salien sulkeminen kokonaan olisi johtanut taloudelliseen katastrofiin. Päätimme toimia SKY ry:n suosituksiin nojaten, emoyhtiön toimitusjohtaja Jyrki Hannula sanoo.

– Myös ulkopuoliset toimijat tekevät ketjun saleilla isompia desinfiointeja, joiden aikana tilat ovat hetken aikaa suljettuina, Hannula kertoo.

Jokaisella salilla on oma omistaja. Esimerkiksi Raision Easyfit on toiminut ketjun ohjeistuksen mukaan.

– Alussa pelko taloudellisesta tilanteesta oli hurja, kertoo Raision Easyfitin toinen omistaja Anu Nordblad.

– Pelkästään riskiryhmien sopimusten tauottaminen laskee liikevaihtoa, Hannula sanoo.

Kansainvälisesti toimiva Fitness24seven on pitänyt salinsa toiminnassa poikkeusaikana. Sormenjälkitunnistus on edelleen käytössä itsepalvelusaleille tunnistautumisessa.

– Ymmärrämme, että taudin tarttumistapa on ollut epäselvää myös asiantuntijoille. Seuraamme hallituksen määräyksiä. Ryhmäliikunnassa treenaajien määrä on rajoitettu kymmeneen henkeen ohjaaja mukaan luettuna. Olemme lisänneet jumppien väliin pidemmät tauot, jotta välineitä pystytään desinfioimaan tuntien välillä, kertoo Fitness24Sevenin maapäällikkö Anni Anttonen.

Ovensa kokonaan sulkeneet toimijat ovat alkaneet purkaa rajoituksia. Esimerkiksi Elixia on avannut ovensa.

– Emme ole saaneet lisätietoa siitä, että kuntosalien aukioloa oltaisiin jatkossakaan kieltämässä. Keskuksissamme tehdään lukuisia poikkeusajan toimenpiteitä, sanoo Elixian maajohtaja Jussi Raita.

Pihlajalinna-konserniin kuuluvat Forever Lite -salit aukeavat vapun jälkeen.

– Otamme jokaiseen tilaan enintään kymmenen asiakasta kerrallaan. Asiakkaille tarjotaan maksutta kertakäyttöhansikkaat ja desinfiointipullo, kertoo konsernin viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki.

Alalla on runsaasti pieniä toimijoita ympäri Suomen, jotka eivät kuulu mihinkään ketjuun. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla välineitä on lainattu kotiin ilman lisämaksua.

– Haluamme antaa vastinetta rahalle ja olla avoimia viestinnässä. Salillemme pääsee treenaamaan, mutta salin tiloissa ryhmäliikuntatunnit on edelleen peruttu. Sympatia ja huoli ovat meidän pienempien yritysten puolella, sanoo Kuntokeskus Actilifen toiminnanjohtaja Annukka Savolainen.

Suurin osa saliyrittäjistä tekee päätökset itsenäisesti terveysviranomaisten suositusten perusteella. Omistusrakenteen hahmottaminen voi olla mutkikasta.

– Elixia kuuluu SATS Groupiin, joka on norjalainen pörssiyhtiö, jonka linjauksesta salit suljettiin myös Suomessa. Foreverclubit omistaa yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaja Pihlajalinna, joka linjasi salien sulkemisesta, kertoo SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

SKY:llä ei ole valvonta- eikä direktio-oikeutta.

– Kunnioitan kaikkia yrittäjiä, jotka etsivät ratkaisuja selvitäkseen tässä vaikeassa tilanteessa. Alan toimijat ovat järjestäneet uskomattoman monipuolisia käytäntöjä puhtaanapidon ja turvavälien takaamiseksi, Hämäläinen-Bister sanoo.

Kuntosalit ja kuntokeskukset Suomessa

Kuntosaleja ja kuntokeskuksia on Suomessa noin 1 900. Reilu tuhat kuntosaleista ja kuntokeskuksista on yrityksiä. Valtion, kunnan, rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön omistamia kuntosaleja tai kuntokeskuksia on Suomessa reilut 800.

Tiedot perustuvat Jyväskylän yliopiston ylläpitämään LIPAS-tietokantaan, joka kertoo tarjoavansa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. Tietokanta on verkossa avoin kaikille.

Valtiovalta ei ole antanut kuntokeskuksille ja -saleille elinkeinon harjoittamista koskevia määräyksiä. Hallituksen linjaus kymmenen hengen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 13.5.2020 saakka.

Julkisessa omistuksessa olevat liikuntapaikat menivät kiinni, kun julkiset tilat suljettiin valtiovallan ohjeistuksesta 18. maaliskuuta.

Isot kuntosaliketjut, kuten Fitness24seven, Easyfit ja Ladyline sekä Fressi ovat olleet auki pandemian ajan noudattaen poikkeusjärjestelyjä.

Yksityisistä kuntosaliketjuista norjalaisomisteinen kuntosaliketju Elixia avasi ovensa sulun jälkeen viime viikon perjantaina. Pihlajalinna-ketjuun kuuluva Forever avaa salinsa 4.5 alkaen uudelleen.