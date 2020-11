"Olen samalla sekä toiveikas että huolestunut" – jakautunut kansa äänestää presidentistä ja toivoo rauhallista jälkinäytöstä

Iso osa Yhdysvaltain vaalien äänioikeutetuista on äänestänyt tällä kertaa ennakkoon. Yhtenä syynä tähän on koronapelko. Osa on kuitenkin lähtenyt liikkeelle vasta varsinaisena vaalipäivänä. Vierailimme äänestyspisteellä pääkaupunki Washingtonissa, missä moni kuvailee kansakunnan olevan jakautuneempi kuin kenties koskaan aiemmin.