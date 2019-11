"Oli presidentiltä asiatonta vaatia tutkintaa poliittisesta vastustajastaan" – Trumpin Ukraina-puhelua kuunnelleet todistivat

Tiistaina todistajanaitioon nousi Irakin sodan veteraani, joka on joutunut armeijan turvatoimien kohteeksi virkarikostutkinnan aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnan mahdollisesti tärkeimmän viikon käynnisti Alexander Vindmanin , Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston Ukraina-asiantuntijan todistus.

– Oli presidentiltä asiatonta pyytää – tai vaatia – tutkintaa poliittisesta vastustajastaan ja vieläpä ulkovallalta. Tutkinta olisi parhaimmassakin tapauksessa ollut kyseenalainen. Oli myös tiedossa, että seuraukset olisivat merkittävät, jos se olisi tullut julkiseksi, hän sanoi kongressin tiedusteluvaliokunnan kolmannessa julkisessa kuulemisessa Reutersin mukaan.

Vindmania kuultiin yhdessä varapresidentti Mike Pencen Venäjän-neuvonantajan Jennifer Williamsin kanssa. Molemmat olivat The New York Timesin mukaan kuuntelemassa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuun 25. päivän puhelinkeskustelua reaaliaikaisesti. Puhelu on koko virkarikostutkinnan keskiössä.

Demokraattien syytökset Trumpia vastaan keskittyvät nyt siihen, että presidentti saattoi syyllistyä lahjontaan pidättäessään sotilasavun Ukrainalta.

Tunteikkaat terveiset isälle

Irakin sodassa palvellut Vindman todisti kunniamerkein koristellussa sotilasunivormussaan. Trump on kritisoinut häntä ja muita todistajia äänekkäästi. Vindman tuomitsi mustamaalauksen.

– Eri mieltä oleminen on luonnollista ja maan tapa, mutta meidän pitäisi pystyä parempaan kuin henkilöön käyviin hyökkäyksiin, hän sanoi.

Vindmanin vanhemmat muuttivat Yhdysvaltoihin Neuvostoliitosta. Hän lähetti aitiosta terveisiä isälleen.

– Todistukseni täällä on osoitus siitä, että teit oikean päätöksen lähtiessäsi. Älä huoli, minun ei käy kuinkaan kun kerron totuuden.

Vindman on joutunut armeijan turvatoimien kohteeksi, kertoi virkamieslähde kertoi Reutersille. Hänet siirretään tarvittaessa perheensä kanssa sotilastukikohtaan turvaan.

Piti puhelua poikkeavana

Williams sanoi pitäneensä Trumpin puhelua poikkeavana.

– Keskustelu koski asiaa, joka vaikutti kuuluvan kotimaan politiikkaan, hän sanoi.

Williamsin mukaan Valkoisen talon kansliapäällikkö Mick Mulvaney jäädytti Ukrainalle tarkoitetun 391 miljoonan dollarin (351 miljoonaa euroa) sotilasavun, mutta Williamsille ei koskaan selvinnyt, miksi raha maksettiin syyskuussa.

Demokraattien mukaan Trump käytti jäädytettyä avustusta ja Valkoisen talon tapaamista Zelenskyin painostukseen.

Trump katseli kuulemista

Trump sanoi tiistaina katselleensa kuulemista ”vähän aikaa” ja että ihmiset saavat muodostaa siitä mielipiteensä itse.

Vindmanin ja Williamsin jälkeen todistusvuorossa olivat vielä entinen diplomaatti Kurt D. Volker ja entinen turvallisuusneuvoston virkailija Timothy Morrison .

Keskiviikkona kuulemisista odotetuin on Yhdysvaltain EU-lähettilään Gordon Sondlandin todistus. Hän on tukenut republikaanipuoluetta merkittävästi myös Trumpin aikana.