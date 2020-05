Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori

Julkisjohtamisen emeritusprofessori Ari Salminen ei pidä parhaana mahdollisena järjestelynä tapaa, jossa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiehet valvovat toisiaan Huoltovarmuuskeskuksen ja Finnveran hallituksissa.

– Minkä takia suuresta organisaatiosta ei voisi muita henkilöitä löytää, pohtii Vaasan yliopiston emeritusprofessori Salminen.

TEM:n ylijohtajan Antti Neimalan osasto valvoo Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) omistajaohjausta ja hallitusta, jonka puheenjohtaja on TEM:n osastopäällikkö Ilona Lundström. Lundströmin osasto valvoo taas Finnveraa, jonka hallituksen varapuheenjohtaja on Neimala.

Salmisen mukaan kyseessä ei ole oikeudellinen ongelma. Eettisessä mielessä asetelma ei välttämättä synnytä ongelmia, mutta pitää olla tarkkana.

– Huoltovarmuuskeskus ja Finnvera ovat isoja taloudellisia toimijoita. On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan, hän sanoo.

Mahdollisesti ratkaisuun ajauduttu

Salmisen mukaan yksi kysymys on se, miltä ristikkäisvalvonnan asetelma näyttää ulospäin. Voi olla, että tilanteeseen on ajauduttu käytännön syistä, sillä osaavia henkilöitä on rajallisesti.

Hän arvioi, että vastaavia tilanteita löytyy muualtakin valtion ja kuntien hallinnoista.

– Valvovilla virkamiehillä täytyy olla korkeatasoinen osaaminen, enkä epäile sitä. Pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, ettei tällaista ristikkäishallintoa olisi. Riittävän osaavia henkilöitä olisi parempi olla enemmän.

Salminen esittää, että yksittäisen valvojan sijaan voitaisiin käyttää ohjausryhmää, jossa valvontavastuu olisi useammalla henkilöllä.

Hän ei kuitenkaan pidä ylitsepääsemättömänä ongelmana ristikkäisenkään valvonnan objektiivisuutta.

– He joutuvat toimimaan johtokuntatyön pelisääntöjen mukaan ja ministeriössä virkavastuulla. Säädösten mukaan edellytetään puolueettomuutta ja tasapuolisuutta.

Yleisarvio hyvä

TEM:n ylijohtaja Antti Neimala sanoi aiemmin Lännen Medialle, että HVK:n hallitus toimi suojainkauppojen suhteen huolellisesti. Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan suojainkauppoja.

Salmisen mukaan maan hallitus ja hallinto ovat HVK:n epäonnistuneista kaupoista ja muutamasta muusta tietokatkoksesta ja puutteellisesta toimeenpanosta huolimatta suoriutuneet koronavirusepidemian torjunnasta hyvin tähän mennessä.

– Eduskunnan päätöksenteko on ollut poikkeuksellisen nopeaa unohtamatta laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden pyrkimystä. Joustavuutta ja kykyä reagoida nopeasti vaikeaan tilanteeseen on syntynyt, hän kuvaa poikkeusajan johtajuutta.