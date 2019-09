Öljyn hinta nousi, Trump avasi USA:n varmuusvarastot

Öljyn hinta on noussut yli 15 prosenttia korkeimmalle tasolleen liki neljään kuukauteen, kertoo uutistoimisto Reuters. Brentin tynnyrihinta nousi markkinoiden avautuessa korkeimmillaan yli 19 prosenttia, lähes 72 dollariin tynnyriltä.

Nousu tasoittui hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi antaneensa luvan laskea öljyä markkinoille Yhdysvaltain strategisista varmuusvarastoista.

Trump sanoi maan olevan valmis vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn hyökkäykseen, josta se on syyttänyt Irania

– Saudi-Arabian öljyntuotantoa vastaan hyökättiin. Meillä on syytä uskoa, että tiedämme syyllisen. Olemme valmiina vastaamaan, mutta odotamme kunnes kuulemme Saudi-Arabialta kenen he uskovat aiheuttaneen tämän hyökkäyksen, ja millä ehdoilla tulemme jatkamaan, Trump kirjoitti Twitterissä.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!

