Öljytuottajat lähellä sopimusta tuotannon leikkauksista, uhkana öljymaiden tulojen romahdukset ja rankat budjettileikkaukset

Saudi-Arabia on kiristänyt muita maita tuotannon lisäyksillä, mikä on romahduttanut öljyn hinnan. Matala hinta on myrkkyä öljynviennistä riippuvaisille maille.