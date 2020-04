Omaa polkuaan epidemiassa kulkenut Ruotsi laajentaa koronaviruksen testaamista – vierailut vanhusten hoitokoteihin kiellettiin

Ruotsi aloittaa koronavirustartuntojen testaamisen aiempaa laajemmin. Aluksi testaus keskittyy terveydenhuollon työntekijöihin ja muihin kriittisillä aloilla työskenteleviin. Ruotsin hallitus on ohjeistanut terveysviranomaisia kehittämään pikaisesti valtakunnallisen testausstrategian.

Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Ruotsissa oli tiistaihin mennessä testattu 36 000 ihmistä. Esimerkiksi 82 miljoonan asukkaan Saksa testaa arviolta puoli miljoonaa ihmistä joka viikko.

Ruotsi on tehnyt suhteellisen vähän pandemian vastaisia varotoimia verrattuna eurooppalaisten maiden enemmistöön. Maassa ei ole esimerkiksi suljettu alakouluja.

Noin 4 435 ihmistä on saanut Ruotsissa tartunnan virallisten lukujen mukaan, ja 180 on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Suomessa 1 418 ihmistä on saanut tartunnan, ja 17 on kuollut.

Nuorimmat Ruotsissa sairauteen kuolleet olivat 26-vuotias nainen Tukholmassa ja 30-vuotias mies Jönköpingissä. Lehtitietojen mukaan naisella ei ollut tunnettua perussairautta, mutta mies kuului riskiryhmään. Asiasta kertoi muun muassa Expressen.

Tiistaina Ruotsin hallitus ilmoitti, että vierailut vanhusten hoitokoteihin kielletään koko maassa. Suomessa vierailut kiellettiin jo maaliskuun puolivälissä. Ruotsi kielsi jälkijunassa myös yli 50 ihmisen kokoontumiset viime perjantaina.

Viime viikolla viranomaiset ilmoittivat, että baarit ja ravintolat voivat pysyä auki, jos asiakkaille tarjoillaan pöytiin ja pidetään turvaväliä toisiin. Tästä huolimatta ennätysmäärä ravintoloita ja hotelleja meni konkurssiin maaliskuussa.

Norjassa voi ilmoittaa epäilyttävistä oireista verkossa

Norjassa puolestaan laski tiistaina ensimmäistä kertaa sairaalaan koronavirustartunnan johdosta joutuneiden määrä. Keskiviikkona luvut olivat kuitenkin nousussa jälleen: hoidon tarpeessa oli 325 ihmistä, kun päivää aiemmin määrä oli 318.

Myös Norjassa on suljettu kouluja ja päiväkoteja.

Nykyiset rajoitukset pidetään voimassa ainakin 13. huhtikuuta asti. Norjassa 4 641 ihmistä on saanut tartunnan virallisten lukujen mukaan, ja 39 on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Norjan terveysviranomaiset ovat perustaneet verkkopalvelun, jossa voi ilmoittaa epäilevänsä saaneensa koronavirustartunnan. Tiistaihin mennessä palveluun oli tullut yli 51 400 ilmoitusta.

Pääministeri Erna Solberg kertoi tiistaina, että hallitus tilaa noin tuhat hengityskonetta norjalaisilta yrityksiltä. Se tarkoittaa, että hengitystä avustavien laitteiden määrä kaksinkertaistuu maan sairaaloissa toukokuuhun mennessä.

– Norja ei tarvitse kaikkia niitä. Se tarkoittaa, että voimme jakaa niitä ulkomaille potilaille, jotka tarvitsevat apua hengittämisessä, Solberg sanoi Reutersin mukaan.