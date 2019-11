Onko Suomen voitto sittenkään varma? – Liechtenstein on jalkapallon pikkujättiläinen, eikä sillä ole Huuhkajia vastaan mitään menetettävää

Huuhkaja-fanit, hei! Muistakaa, että alppiruhtinaskunnan punasininen maajoukkue on voittanut suurinumeroisesti Islannin ja pelannut tasan Portugalia, Kreikkaa ja Slovakiaa vastaan. Suomenkin kanssa se on yltänyt kahdesti tasapeliin.

Liechtenstein ei voi olla jalkapallomaa. Sehän on pikkuruinen lilliputtivaltio: Sveitsin ja Itävallan sylissä Alppien taitteissa uinuva ruhtinaskunta. Valokuvissa se näyttää satumaalta.

Miten Liechtenstein voisi olla jalkapallomaa, kun sen pinta-ala on vain 160 neliökilometriä? Ruhtinaskunta on ainoastaan lehmälaitumen verran isompi kuin Raippaluodon saari Vaasan edustalla, ja niistäkin hehtaareista suurin osa on jylhää vuoristoa. Alppikauriiden laidunmaille täytyy olla vaikeaa raivata tasaisia nurmikenttiä. Hyvä kun lentokentän ovat saaneet aikaan.

Asukkaita maassa on noin 38 000. Jos Liechtenstein olisi suomalainen kaupunki, se sijoittuisi väkilukutilastossa Kajaanin ja Rauman väliin. Kilpaurheilijoiksi kelpaavia aikuisikäisiä miehiä voi tuossa populaatiossa olla yläkanttiin spekuloitunakin korkeintaan 5 000.

Potentiaalisten maajoukkuetason jalkapalloilijoiden määrä hupenee lähes olemattomiin, kun muistaa maan ykköslajin olevan alppihiihto.

Se kuulostaa luonnolliselta. Liechtenstein on osallistunut talviolympialaisiin yleensä 5-10 urheilijan joukkueella ja yltänyt mitaleille. Eniten arvometalleja ruhtinaskunnan kansallisaarteistoon on kantanut alppihiihtäjä Hanni Wenzel : kaksi kultaa, hopean ja pronssin.

Mutta jalkapallomaa? Ei, Liechtenstein ei voi olla jalkapallomaa ainakaan oman maansa resursseilla, ja sellaisilla maaottelut pelataan. Maajoukkueissa ei ole ulkomaalaisvahvistuksia.

Hannu Tihinen tietää: on se jalkapallomaa

Paitsi että on se jalkapallomaa.

Suomen Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen on Huuhkajien entinen huipputoppari. Seuratasolla hän pelasi vuodet 2006-2010 FC Zürichissä Sveitsissä.

Liechtensteinin pääkaupungin Vaduzin stadion tuli Tihiselle tutuksi, sillä ruhtinaskunnan ainoa täysammattilaisjoukkue FC Vaduz pelaa Sveitsin liigassa. Kaikkiaan maassa on seitsemän jalkapalloseuraa. Ne pelaavat Sveitsissä eri sarjatasoilla.

– Kyllä jalkapallo on siellä iso juttu, ja maajoukkue on maan kokoon nähden varteenotettava haastaja. Sveitsissä pelaaminen on omiaan nostamaan tasoa, Tihinen sanoo.

Maan ykköstähti Mario Frick lopetti uransa vuonna 2016. Nykyisen joukkueen yksilöistä Tihinen nostaa esiin keskikenttäpelaaja Robin Gubserin .

– Hän on tärkeä target-pelaaja.

Toinen seuraamisen arvoinen avainyksilö on todennäköisesti vasemmassa laidassa viilettävä hyökkääjä Dennis Salanovic .

Maalin suulle Tihinen odottaa FC Vaduzin ykkösmaalivahtia Benjamin Bücheliä .

– Pelin avaaminen ei ehkä kuulu Büchelin vahvuuksiin, mutta muuten hän on perushyvä mies paikallaan.

Rökäletappioita ja yllätystasureita

Liechtensteinin kansallista jalkapallohistoriaa voi tiirailla kaksien lasien läpi.

Negatiivikuvassa menestys tai pikemminkin menestymättömyys näyttäytyy surkuhupaisana. Ruhtinaskunnan punasinisiksi kutsuttu maajoukkue esimerkiksi hävisi Makedonialle vuoden 1998 MM-kisojen karsinnoissa maalein 1-11.

Neljä vuotta myöhemmin Liechtenstein kompuroi vastaavassa ottelusarjassa niin pahasti, että brittikirjailija Charlie Connelly riemastui kirjoittamaan sen kujanjuoksusta kirjan Stamping Grounds. Joukkue hävisi kaikki kahdeksan otteluaan kykenemättä tekemään yhtään maalia.

Positiivisessa katsannossa punasiniset näyttäytyy toisaalta myös voittojen tai ainakin tasapelien joukkueena.

Kun Huuhkajat ja Liechtenstein viimeksi kohtasivat Suomessa, harjoitusottelu Turussa päättyi 1-1. Samoihin tasalukemiin jäätiin Vaduzissa vuonna 2009 käydyssä EM-karsintaottelussa. Kesällä 2009 Helsingissä pelatussa MM-karsinnassa Liechtenstein sentään kaatui 2–1.

Päättymässä olevissa karsinnoissa Suomi voitti vierasottelunsa 2–0. Toisaalta sekä Kreikka että Armenia ovat nyt joutuneet tyytymään Liechtensteinia vastaan tasapeleihin 1-1.

Entä jos Liechtenstein tekee avausmaalin?

Punasiniset kykenee siis yllätyksiin. Esimerkiksi vuoden 2006 MM-karsinnoissa se pelasi tasan jopa Portugalia ja Slovakiaa vastaan sekä voitti Luxemburgin vieraissa 0-4 ja kotonaan 3-0. Vuoden 2007 EM-karsinnoissa kaatui puolestaan Islanti komeasti 3-0.

– Huipputasolla yksikään ottelu ei ole helppo, Hannu Tiihinen ennakoi Huuhkajien perjantai-iltaa.

– Luvassa on haastava peli. Paljon riippuu siitä, missä vaiheessa Suomi saa aikaan ensimmäisen maalin.

Entä jos avausmaalin tekeekin Liechtenstein? Sellainen saattaa syntyä onnenkauppana vaikkapa vastahyökkäykseen liittyvästä käsivirheestä tuomitusta rangaistuspotkusta.

Sellaisen jälkeen Huuhkajien peli voi tervautua tuskaiseksi yliyrittämiseksi. Liechtensteinilla ei puolestaan ole mitään menetettävää – ei edes mainetta.