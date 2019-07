Onko tämä meren uusi normaali? Ravinnekuormituksen leikkaustahti ei välttämättä riitä parantamaan levätilannetta

Itämeri lämpenee jo 0,6 astetta vuosikymmenessä, ja pelkkä lisähaittojen eliminointi on vielä työn takana. Avomeren lämpötilaennätys mitattiin tasan vuosi sitten.

Suomen merialueet ovat lämmenneet viime vuosikymmeninä enemmän kuin Itämeri keskimäärin.

Nykyinen ravinnekuormituksen vähentämisen tahti ei siksi riitä edes kompensoimaan lämpenemisen aiheuttamia haittoja, meren tilan paranemisesta puhumattakaan.

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) ja Suomi sen mukana on asettanut tavoitteeksi Itämeren hyvän ekologisen tilan. Vaikka kuormitus on vähentynyt selvästi, ollaan varsinkin fosforikuormituksen vähentämisessä vasta puolitiessä.

Tavoitteissa ei ole huomioitu ilmastoa

HELCOMin vuonna 2013 asettamissa kuormitustavoitteissa ei kuitenkaan ole huomioitu kuumenevaa ilmastoa ja merta.

Tavoitteet olisi saavutettava täysimääräisesti, jotta edes meren lämpenemisen aiheuttamat lisähaitat saataisiin kuriin, arvioi erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Ellei haluta tyytyä pelkkään torjuntataisteluun ja meren nykytilaan, eivät jo sovittuihin vähennyksiin pääseminenkään välttämättä riitä

– On mahdollista, että lämpenemisen seurausvaikutusten takia päästövähennyksiä joudutaan jatkossa kiristämään, jos alkuperäisestä tilatavoitteesta (Itämeren hyvä ekologinen tila) edelleen pidetään kiinni, Knuuttila pohtii.

Kaksi astetta lämpimämpää kuin 1990

Sadan vuoden aikana Itämeri on lämmennyt kiihtyvällä tahdilla.

Nousua on ollut keskimäärin 0,3 astetta vuosikymmenessä, mutta viimeisinä vuosikymmeninä vauhti on ollut jo noin 0,6 astetta kymmenessä vuodessa. Meri on nykyisin noin kaksi astetta lämpimämpi kuin vielä vuonna 1990.

Meri ei lämpene vain rannoilla ja saaristossa. Tasan vuosi sitten tehtiin avoimen Itämeren mittaushistorian lämpöennätys, 27 astetta.

Myös happikato pahenee lämpimämmässä

Meren lämpeneminen ei pahenna vain sinilevätilannetta, vaan myös happikadosta kärsivien pohjien ala kasvaa. Se puolestaan kiihdyttää rehevöitymisestä entisestään, sillä hapettomista syvänteistä vapautuu fosforia veteen.

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen mukaan hapettomien pohjien pinta-ala oli viime vuonna ennätyksellisen suuri.