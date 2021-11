OP: Sijoitusasuntolainoja haetaan kolme kertaa enemmän kuin vuosikymmen sitten

Sijoitusasuntolainojen kysyntä on ollut nopeassa kasvussa viime vuosina, kertoo OP-ryhmä. Osuuspankeista on haettu tänä vuonna tammi–lokakuussa noin 14 600 sijoitusasuntolainaa, mikä on noin kolme kertaa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2012.

Myös sijoitusasuntolainojen suuruus on kasvanut kymmenessä vuodessa. Nyt sijoitusasuntoon haetaan keskimäärin 104 000 euron suuruista lainaa, kun lukema oli 2010-luvun alussa 80 000 euroa.

Enemmistö sijoitusasuntolainan hakijoista on edelleen miehiä, mutta ero sukupuolten välillä kutistuu OP-ryhmän mukaan vuosi vuodelta. Helsingissä miesten osuus lainanhakijoista on laskenut 56 prosenttiin, muualla Suomessa se on 62 prosenttia.

– On ilo nähdä, että asuntosijoittaminen on tasa-arvoistumassa, sanoo OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie tiedotteessa.

Ennen miehet hakivat sijoitusasuntoon selvästi suurempia lainoja kuin naiset, mutta tänä vuonna eroa ei ensimmäistä kertaa enää ole.

Sijoitusasuntolainaa hakevien keski-ikäkin on laskenut vuosikymmenessä. Aiemmin miehet hakivat lainaa keskimäärin 47- ja naiset 49-vuotiaina, nyt lainaa hakevien miesten keski-ikä on 43 ja naisten 44 vuotta.

Yksin asuvien osuus sijoitusasuntoon lainaa hakevista on kasvanut tuntuvasti ja on nyt 64 prosenttia.

Suomen Pankin mukaan Suomen asuntolainakannasta kahdeksan prosenttia eli 8,5 miljardia euroa oli syyskuun lopussa sijoitusasuntolainoja. Viime kuukausina sijoitusasuntolainojen kanta on kasvanut lähes kaksi kertaa nopeampaa tahtia kuin omistusasuntolainakanta.