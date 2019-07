OP:n tulos laski alkuvuodesta – asiakkaat hoitavat pankkiasiat yhä useammin pankkisovelluksella

OP Ryhmän tulos pieneni edellisvuoteen verrattuna reilut kaksi prosenttia.

Op Ryhmän tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 415 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tulos oli 425 miljoonaa euroa.

Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin Mauri Kotamäen mukaan pankin tuloksessa ei ole merkittäviä heilahduksia suuntaan tai toiseen. Tuloksen laskeva trendi on hänen mukaansa ollut nähtävissä myös edellisinä vuosia.

– Se on mennyt jännästi vastasyklisesti. Työllisyys on lähtenyt nousuun, mutta samalla tulos on mennyt laskuun. Yksityiskohta on kiinnostava, mistä sitten johtuukaan.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius nostaa esille OP ryhmän tuottokehityksen.

– Tärkeintä on se, että tuotot ovat lähteneet kasvuun. Kaikilla pankeilla on ollut heikko tuottorakenne useana vuotena, joten on positiivista, jos suunta on saatu käännettyä.

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio arvioi, että tulosta laskivat poikkeuserät, kuten johdannaisten arvostusmalleihin tehdyt muutokset ja viranomaismaksujen kirjauskäytäntöjen muutokset.

– OP Ryhmän alkuvuosi eteni tavoitteidemme mukaisesti, Ritakallio sanoo osavuotiskatsauksessa.

Osavuotiskatsauksen perusteella pankkiryhmä arvioi, että vuoden 2019 koko tulos ennen veroja muodostuu pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Ritakallion mukaan syynä ovat korko- ja sijoitusympäristön muutokset, markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutokset sekä arvonalentumiset.

Tuotot kasvoivat

OP:n tuotot sen sijaan kasvoivat 5 prosentilla. Talletuskanta kasvoi kolme prosenttia 63,3 miljardiin euroon, ja luottokanta kasvoi yli kuusi prosenttia 89,7 miljardiin euroon.

Ritakallio sanoo olevansa iloinen tuottojen kasvusta. Yksi yhtiön strategisista painopisteistä on tuottojen kasvuvauhdin nostaminen kulujen kasvuvauhtia suuremmaksi.

Kulujen hallintaan pitää hänen mukaansa silti kiinnittää huomiota.

– Alkuvuonna saimme aikaan käänteen, ja tuottojen kasvuvauhti oli yli viisi prosenttia kulujen laskiessa samaan aikaan lievästi. Samaan aikaan on muistettava, että erilaisia toimenpiteitä kulujen hallitsemiseksi on jatkettava kestävän hintakilpailukyvyn turvaamiseksi.

Pankkiasiat hoidetaan yhä useammin sovelluksen kautta

OP:n omistaja-asiakkaiden määrä nousi alkuvuodesta 1,95 miljoonaan.

Yhtiö tavoittelee tänä vuonna strategiansa mukaisesti kahden miljoonan omistaja-asiakkaan rajan ylittämistä.

Myös mobiilisovelluksen käyttö kasvoi. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna mobiilisovelluksen käyttö on kasvanut yli neljänneksen, reilut 26 prosenttia.

Lisäksi mobiilimaksusovellus Pivon käyttö lisääntyi selvästi. Pivon käyttö edellisvuoteen verrattuna kasvoi 65 prosenttia.

Heikentyvä talouskasvu huolena

Vaikka Op Ryhmän markkinaosuudet ovat kehittyneet suotuisasti, tulevaisuuden uhkakuviksi Ritakallio nostaa vaimenevan talouskasvun ja heikkenevän luottamuksen talousnäkymiin.

– Epävarmuus säilyy. Riskejä liittyy erityisesti kansainväliseen politiikkaan.

Pankki vaatii puolivuotiskatsauksessaan ennakoitavaa ja kilpailukykyä tukevaa talouspolitiikkaa tuomaan lisää investointeja Suomeen.

Lisäksi se perää sellaisia toimenpiteitä, joilla työn tekeminen ja yrittäjyys olisivat Suomessa nykyistä kannattavampia ja houkuttelevampia.