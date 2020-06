Oppositio arvostelee: Sote-uudistusta valmisteltu suljetuin ovin – edes valiokuntaa ei ole informoitu

Oppositiopuolueiden sote-asioihin perehtyneet kansanedustajat arvostelevat hallitusta siitä, että se on valmistellut sote-uudistusta suljetuin ovin. Hallitus kertoi tänään päässeensä ratkaisuun uudistuksen sisällöstä ja lähettävänsä kesäkuun puolivälissä tuhatsivuisen lainsäädäntökokonaisuuden kuntiin lausunnoille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) muistuttaa, että viime hallituskauden jälkeen oltiin laajasti sitä mieltä, että seuraavaksi uudistusta pitäisi valmistella parlamentaarisesti, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvä. Silloin oppositio olisi päässyt mukaan sen käsittelyyn.

– Sitä kutsua ei valitettavasti koskaan tullut eikä soten sisältöön ole päästy lainkaan vaikuttamaan, Juvonen ihmettelee.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluva Anna-Kaisa Ikonen (kok.) pitää huolestuttavana, ettei näin laajan uudistuksen valmisteluun ole otettu mukaan kuntakenttää eikä edes eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ole informoitu.

Juvonen ennustaa, että perustuslakivaliokunnalle jää uudistuksessa paljon tutkittavaa. Myös alueille jää kiistakapuloita pahimpana Itä-Savon kohtalo.

– Rahoituspohjaista totta kai kannetaan huolta, koska koronan jälkeen kestää pahimmillaan muutaman vuoden, jotta hoitojonot saadaan purettua. Rivien välissä kävi kuitenkin ilmi, että palveluita pitää tehostaa ja niistä pitää myös varmasti säästää, Juvonen sanoo.

Myös henkilöstön asema huolestuttaa Juvosta, kun sote-henkilöstö siirretään maakuntien palvelukseen.

– Olisi tärkeätä, että liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä.

”Palvelutuotannon moninaisuutta ei saisi kaventaa”

Kokoomuksen kansanedustajat Ikonen, Mia Laiho ja Sari Sarkomaa kertovat, että huolia liittyy muun muassa rahoitukseen, kuntavaikutuksiin, yritysten ja järjestöjen osaamisen hyödyntämiseen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin omiin palveluihinsa. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen siirto maakuntiin herättää huolta.

– Julkisella puolella on tärkeää olla järjestämisvastuu, mutta palvelutuotannon moninaisuutta ei pidä kaventaa ja valinnanvapautta ei saa kokonaan unohtaa. Esimerkiksi palvelusetelit ovat hyvä keino lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja purkaa jonoja, kokoomuksen kansanedustajat muistuttavat.

”Nykyistä yhteistyötä hyödynnettävä”

Kokoomuksen edustajissa herättää hämmästystä lisäksi se, että hallintoa ja järjestämisvastuita hämmennetään keskellä koronakriisiä.

– Onko meillä oikeasti varaa laittaa suurta rahasummaa hallinnolliseen remonttiin, kun rahat pitäisi kohdistaa ihmisten palvelujen turvaamiseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho kysyy.

Kokoomuksen mukaan sote-palveluissa tarvitaan laajempia harteita, mutta kannattaisi hyödyntää sitä yhteistyötä, mitä kunnat ovat tehneet muodostamalla palveluista huolehtivia kuntayhtymiä eri puolille Suomea.

– Sitä kautta pystyttäisiin etenemään järkevällä tavalla niin, ettei tarvitsisi ravisuttaa koko palvelujärjestelmää, Laiho sanoo.

Kokoomuksen mielestä nyt on ensisijaisesti keskityttävä sote-palvelujen nopeaan kehittämiseen vuosia kestävän hallinnollisen lainsäädäntötyön sijaan.

– Hoidon oikea-aikainen saatavuus on yhä ajankohtaisempi kysymys nyt, kun koronaepidemia on viivästyttänyt suomalaisten hoitoon pääsyä ja kasvattanut hoitovelkaa entisestään. Hoidon viivästyminen pahentaa terveysongelmia ja johtaa kasvaviin terveysmenoihin. Syntynyttä hoitovelkaa ja hoitojonoja on pystyttävä purkamaan nopeasti, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.