Kokoomuksen Orpo pitää tulosennusteen povaamaa vaalivoittoa merkkinä myös oppositiopolitiikan onnistumisesta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti Ylen vaaliennusteen vastaan tyytyväisenä. Tulosennuste povaa kokoomuksen voittavan aluevaalit 21,7 prosentin osuudella. SDP ja keskusta olisivat ennusteen mukaan molemmat saamassa 19,6 prosentin ääniosuuden.

– Voin vähän tuulettaa, koska kyllä tämä on kova tulos, Orpo juhli.

Puoluejohtajan mukaan ihmiset ovat kuulleet kokoomuksen viestin siitä, että hyvinvointialueella pitää kiinnittää huomiota ihmisten hoitoon saamiseen ja rahojen riittävyyteen. Orpon mukaan mahdollinen vaalivoitto on myös äänestäjien viesti kokoomuksen oppositiopolitiikasta, joka on Orpon mukaan tuonut vaihtoehdon vasemmistohallituksen talous- ja työllisyyspolitiikalle.

– Jos näin maaliin mennään, haluan kiittää meidän äänestäjiä ja ehdokkaita. Tämä on suuri luottamuksenosoitus, Orpo kiitteli.

Kokoomusjohtajan mukaan puolue lähtee rakentamaan palveluita alueelle yhdessä muiden kanssa.

– Siellä on edessä valtava työ, jättimäinen uudistus.

Orpo laskeskeli, että ennusteen mukainen vaalitulos oli Helsingin äänestäjien puuttuessa puolueen toiseksi paras vaalitulos kymmeneen vuoteen.

Orpo kuitenkin harmitteli 47,5 prosenttiin jäänyttä äänestysaktiivisuutta, minkä hän uskoi olevan ainakin osin peruja hallituksen sote-mallista.

– Tämä antaa huonon demokraattisen pohjan näille uusille aloittaville valtuustoille. Tässä näkyy, että tähän malliin ei lähtökohtaisesti luoteta. Ihmiset eivät usko, että tämä itsessään parantaa kenenkään palveluita.

Äänien reaaliaikaisessa laskennassa kokoomus oli kerännyt 20,8 prosenttia äänistä, kun äänistä oli laskettu noin 80 prosenttia.

Saarikko: Tulos on valtavan iloinen asia

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko iloitsi vaalituloksesta.

– Onnistuimme selkeästi kertomaan suomalaisille, mikä on vaalien tavoite ja mistä siinä on kysymys. Tämä on kolmen suuren joukkoon paluu keskustalta. Minusta tämä on vahva tuki keskustan lähipalveluita vahvistavalle linjalle, hän sanoo.

Hänen mukaansa tuloksesta ei voida vetää kuitenkaan suoria yhtymäkohtia hallituspolitiikkaan tai tuleviin vaaleihin. Samalla hän korosti Orpon tapaan yhteistyön tärkeyttä aluevaltuustoissa.

– Asialista ja toimintakyky on se, mikä ratkaisee hallituksen toimivuuden. Se on selvää, että aluevaltuustojen yli puoluerajojen on pyrittävä yhteistyöhön.

Purra: “Sote-vaalit eivät kiinnosta kannattajiamme”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan vaalituloksessa näkyy se, että sote-vaalit eivät kiinnosta perussuomalaisten kannattajia.

– Me vastustimme tätä uudistusta ja näitä vaaleja loppuun saakka, koska tämä uudistus ei tule korjaamaan soten ongelmia, vaan tekee useita lisäongelmia, hän sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa kokoomus onnistui oppositiosta sanallistamaan uudistuksen paremmin kuin perussuomalaiset.

Olisitteko itse voineet tehdä kampanjassa jotain toisin?

– Itsereflektiota pitää harjoittaa, mutta en osaa nimetä tässä vaiheessa mitään sellaista, mitä itse tai puoluejohto olisi voinut tehdä toisin. Olemme hartiavoimin painaneet töitä, Purra sanoi.