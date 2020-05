Orpo kritisoi valtiokeskeistä ja suljettua kriisinhoitoa – "Hallitus ei ota yksityistä sektoria mukaan ongelmanratkaisuun ja oppositiota vain informoidaan"

Petteri Orpon mukaan koronakriisin hoitaminen ei voi olla valtiokeskeistä, kun kyseessä on koko Suomen yhteinen ponnistus. Jo nyt on käynyt hänen mukaansa selväksi, että jälkihoidossa on hyvin vaikea löytää yhteistä näkemystä.