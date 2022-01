Orpo peuranvasa kerää voimia villieläinsairaalassa

Helsingissä lauantaina kiinni otetun peuraeläimen kunto on kohentunut, kertoo Korkeasaaren villieläinsairaala tiedotteessaan. Peuranvasan selviäminen on villieläinsairaalan mukaan kuitenkin vielä epävarmaa. Se näyttää vaeltaneen yksin yli 120 kilometrin matkan. Vasa nähtiin ensimmäisen kerran Asikkalassa 27. joulukuuta. Puolivuotiaan urosvasan alalaji on eläimen nuoren iän ja heikon kunnon vuoksi vielä hämärän peitossa. Eläin on joko poro eli tunturipeura...

