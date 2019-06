Tuhansia marssi Pride-kulkueessa ihmisoikeuksien puolesta

Ihmisoikeuksiin kuuluu rakastaa ketä haluaa ja olla oma itsensä. Tämä kuului niihin viesteihin, joita sateenkaaren väreihin verhoiltuna viestitettiin Helsinki Pride-kulkueessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden puolesta järjestettyyn kulkueeseen odotettiin noin 100 000 ihmistä viime vuoden tapaan.

– Täällä on hyvä meininki. Nyt mennään sen sadantuhannen yli. Osoitetaan, että ollaan päästy jo pitkälle, mutta tekemistä on vielä, tuumasivat Tampereen seudulta paikalle tulleet Kristiina Pakarinen , Preeti Pesä , Aaro Mantere ja Sakari Ollikainen .

Pride-kulkue on mielenosoitus, mutta se muistuttaa myös värikästä karnevaalia. Musiikki soi lujaa, osa ihmisistä tanssii ja tunnelma on iloinen.

Iloista huolimatta monien osallistujien takaraivoissa on huolet ihmisoikeuksien toteutumisesta.

– Translaissa on nykyisin eniten tekemistä. Pakkosterilisaatiosta on luovuttava sukupuoltaan vaihtavien kohdalla. Myös vähemmistöjen turvallisuus on yhä ongelmallista, vaikka se on Suomessa parantunut paljon, Pakarinen ja Pesä pohtivat.

Kulkueen suuri osallistujajoukko koettiin hyvin merkitykselliseksi.

– Suuri määrä kertoo siitä, että ihmiset välittävät. Emme halua, että saavutettuja oikeuksia heikennetään. Ja on muistettava, että esimerkiksi Venäjällä vähemmistöjen asema on kamala, Tiina Haikonen , Suvi Kivinen ja Matthew Price pohtivat Senaatintorilla.

Suomalaisten lisäksi Pride-kulkueeseen osallistui myös ulkomaalaisia. Saksasta lomalle Helsinkiin tulleet Gudrun ja Marion osallistuivat ilomielin Pride-kulkueeseen.

– Maailma ei ole vielä täysin reilu. Esimerkiksi työelämässä on vaikeampaa päästä huipulle, jos on julkisesti homoseksuaali. Tästä ei hirveästi puhuta, Gudrun toteaa.

Kulkueen matka oli 2,5 kilometria

Poliisi toivoi jo ennakkoon, että yksityisautoilua vältettäisiin Helsingin keskustassa lauantaina päivällä, koska Pride-kulkue vaikutti paljon liikenteeseen.

Kulkueen noin 2,5 kilometrin mittainen reitti kulki välillä Senaatintori–Aleksanterinkatu–Mannerheimintie–Eteläesplanadi–Kasarmikatu–Neitsytpolku–Kaivopuisto.

Osallistujat kokoontuivat Senaatintorille kello 11 alkaen, ja kulkue lähti liikkeelle kello 12. Kaivopuiston puistojuhlaan odotetaan niin ikään kymmeniä tuhansia osallistujia.

Pääminisiteri Rinne mukana

Kulkueessa on mukana ensimmäistä kertaa Suomen pääministeri, kun Antti Rinne (sd.) päätti osallistua myös pääministerin roolissa tapahtumaan.

– Olen itse sitä ikäluokkaa, että olen elänyt ajan, jolloin rikoslaissa syrjittiin seksuaalivähemmistöjä. Vuonna 2019 tuntuu täysin käsittämättömältä, että vielä vuonna 1971 homoseksuaalisuus oli rikos, että vielä vuonna 1981 se katsottiin sairaudeksi ja että vasta vuonna 1995 kiellettiin syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, Rinne sanoo julkilausumassaan.

Rinne antaa vähemmistöjen puolustajille tunnustusta heidän rohkeudestaan.

– Matkalle kohti tasa-arvoa on mahtunut epäasiallista ja epäoikeudenmukaista kohtelua, syrjintää ja pelkoa. Vaikka ympäröivä yhteiskunta on ollut jopa vihamielinen, rohkeat ihmiset ovat pitäneet päänsä pystyssä. He ovat kulkeneet eteenpäin, jotta kenenkään ei enää tarvitsisi murtua, Rinne sanoo.

Pride-kulkueen koko vaikutti lauantaina päivällä siltä, että sen suosio oli vähintään viime vuoden luokkaa. Rinteen mukaan tapahtuman suosio kertoo siitä, että ihmisoikeuksia halutaan puolustaa.

– Kun puolustamme rohkeasti jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa, maailma muuttuu oikeudenmukaisemmaksi paikaksi – meille kaikille ihmisille. Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys eikä toisten ihmisten rakkaus ole keneltäkään pois – varsinkaan poliitikoilta.

Väestörekisterikeskus julkaisi Twitterissä Pride-kulkueen alla tiedon samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan maaliskuussa 2017. Väestörekisterikeskuksen mukaan sen jälkeen on merkitty väestötietojärjestelmään 2 500 avioliittoa samaa sukupuolta olevien kesken.