Östman kirjoitti ensimmäisen suomalaisen teoksen mormoniuskosta: “Nuorille mormonimiehille kahden vuoden lähetystyö on velvollisuus”

Mormonismi syntyi, kun saarnaaja Joseph Smith kertoi löytäneensä Amerikkaan muuttaneen valitun kansan muistiinpanot. Muistiinpanot loivat perustan uskonnolle, jossa tärkeää on perinteinen perhe, terveelliset elämäntavat ja uskon aktiivinen harjoittaminen, esimerkiksi lähetystyön kautta.

Yhdysvaltalainen saarnaaja Joseph Smith väitti vuonna 1830 löytäneensä Amerikan mantereelle muuttaneen valitun kansan muistiinpanot. Israelista lähteneiden esi-isien kultalevyille kirjoittamat muistiinpanot loivat perustan mormonien uskonnolle ja toiselle sen pyhistä kirjoista.

Mormoniperheessä kasvanut, insinöörinä työskentelevä tekniikan tohtori Kim Östman alkoi työstää teostaan Mormonit: historia, oppi ja elämä neljä vuotta sitten.

– Olen paperilla mormoni, mutta en ole osallistunut aktiivisesti kirkon toimintaan vuosikymmeneen. Teos on jatkoa uskontotieteen ja -historian opinnoilleni, kertoo Åbo Akademissa filosofian tohtoriksi mormoniaiheesta väitellyt Östman.

Juuri julkaistun teoksen kanteen on valittu nimikylttinen pukumies. Östmanin mukaan siististi pukeutuneet lähetyssaarnaajat ovat Suomessa tunnetuin mormoneihin liitetty piirre.

– Nuorille mormonimiehille kahden vuoden lähetystyö on velvollisuus, johon kehotetaan vahvasti. Naiset saavat halutessaan lähteä myös. Lähetystyö on hyvin säädeltyä.

Toinen mormoneihin yhdistetty asia on moniavioisuus. Mormonien pääkirkko harjoitti moniavioisuutta 1800-luvulla, kunnes se joutui kahnaukseen Yhdysvaltojen liittovaltion kanssa.

– Nykyään moniavioisuutta harjoittavat vain fundamentalistiset ryhmittymät, joilla on noin 30 000 jäsentä lähinnä Yhdysvalloissa, Östman avaa.

Mormoneille tärkeää on ydinperhe

Kirkon tärkein yksikkö on perhe, jonka muodostavat nainen ja mies lapsineen.

– Seksuaalisuuden harjoittamisen suhteen mormoneilla on kaksi vaihtoehtoa: heteroseksuaalinen avioliitto tai selibaatti, Östman kertoo.

Mormoneille mies on perheenpää, jolla on ensisijainen vastuu perheen elättämisestä. Naisen tehtävä on huolehtia kodista ja lapsista.

– Nykyään mormoninaisten työskentely on lisääntynyt, mutta roolit ovat silti konservatiivisemmat kuin Suomessa keskimäärin.

Perheen tulee pyhittää yksi ilta viikossa perheen keskeiselle henkiselle ajalle. Muuten uskontoa harjoitetaan päivittäin rukoilemalla ja tutkimalla Mormonien kirjaa ja Raamattua. Sunnuntaina osallistutaan oman seurakunnan jumalanpalvelukseen eli sakramenttikokoukseen.

– Kokouksessa ei ole yhtä saarnaajaa, vaan pari seurakuntalaista puhuu. Ehtoollisella nautitaan leipää ja vettä.

Mormonit eivät juo monien muiden kristittyjen tapaan ehtoollisella viiniä, sillä alkoholi ja muut päihdyttävät tai piristävät aineet ovat kiellettyjä.

Maanpäällinen elo on koetusaika

Mormonismin kuulumisesta kristinuskoon on kiistelty. Mormonit uskovat asioihin, joita monet kristinuskon haarat eivät tunnista.

Mormonit uskovat esimerkiksi, että ihminen on ollut olemassa taivaan kodissa ennen kuin syntyy. Oikein eläessään ihmisestä voi tulla jumalan kaltainen.

– Perinteiseen kristinuskoon mormonit eivät asemoidu, mutta laajemmasta perspektiivistä he ovat mielestäni kristittyjä. He uskovat esimerkiksi Jeesukseen vapahtajana ja Raamattuun pyhänä kirjana, Östman sanoo.

Ajatus maanpäällisestä elosta koetusaikana voi Östmanin mukaan näkyä siinä, miten mormonit päivittäisiin haasteisiin suhtautuvat.

– Perspektiivi voi auttaa vaikeina hetkinä. Voi olla helpompi ottaa asenne, että vaikeudet ovat osa elämää ja kyllä asiat järjestyvät.

– Jotkut voivat tuntea syyllisyyttä siitä, ovatko tehneet tarpeeksi hyvien asioiden eteen. Se voi luoda paineita.