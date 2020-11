Pääkaupunkiseudulle rajuja rajoituksia – julkiset palvelutilat kiinni, yleisötilaisuudet pannaan ja toinen aste etäopetukseen

Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu ottaa käyttöön rajuja keinoja koronatilanteen hillitsemiseksi. Toimenpiteitä ovat kaikkien julkisten tilojen sulkeminen, yleisötilaisuuksien kieltäminen ja toisen asteen opetuksen siirtäminen etäopiskeluun.

Käytännössä toimet tarkoittavat muun muassa uimahallien, jäähallien ja kirjastojen sulkemista. Koulutuspuolella peruskoulu ja varhaiskasvatus jatkavat kuitenkin lähiopetuksen piirissä.

Toimista kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa tiistaina aamupäivällä. Hänen mukaansa likimain koko kaupunkien käytössä oleva arsenaali otetaan käyttöön. Vielä järeämmät keinot edellyttävät valtiotason päätöksiä.

Rajoituksista on tarkoitus päättää torstaina ja ne on määrä ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Määräaika voi Vapaavuoren mukaan olla jotakin kolmen viikon ja reilun kuukauden väliltä. Jälkimmäinen tarkoittaisi loppuvuotta.

Tilanne melkein kuin keväällä

Pääkaupunkiseudun koronatilannetta taustoitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Hänen mukaansa alueen tartuntojen määrässä on havaittu melkoinen hyppy viime viikon aikana. Jos testauskapasiteetin muutos otetaan huomioon, määrän voi olettaa olevan suhteellisesti jo lähellä viime kevään tilannetta. Silloin Uusimaa eristettiin muusta maasta.

Huolestuttavaa on Tuomisen mielestä sekin, että testeissä positiivisten tulosten osuus on noussut 4 prosenttiin ja yli 40-vuotiaiden sairastuneiden määrä on kasvanut merkittävästi. Se alkaa näkyä HUS:n sairaaloissa, joissa koronapotilaiden määrä on noussut viime vuorokauden aikana 15 prosenttia.

– Vaikka rajoituksia on otettu jo aiemmin käyttöön ja kansalaisiin on vedottu monin tavoin, se ei ole riittänyt, Tuominen totesi.

– Vetoan nyt taas: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä ja peskää käsiä.

Leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät

Pormestari Jan Vapaavuori totesi pääkaupunkiseudun kaupunkien perustavan päätöksensä neljään taustatietokokonaisuuteen.

Ne ovat faktat, asiantuntijatieto ja kokonaisharkinta sekä linjaavat asiakirjat. Viimeksi mainittu tarkoittaa lähinnä lainsäädäntöä ja valtioneuvoston hybridistrategiaa.

– Pääkaupunkiseutu on nyt leviämisvaiheessa. Kaikki kriteerit täyttyvät, Vapaavuori kiteytti.

– Viime viikon aikana ilmenneitä vaikuttavia tekijöitä ovat sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän kasvu ja tartunnat hoivakodeissa ja asunnottomien majoituspaikoissa. Lisäksi jäljitys uhkaa ruuhkautua ja suositusten noudattamiskuri on höltynyt.

MaRa vaatii yökahviloita kiinni

Laajemmin koko Uudenmaan koronatilanteeseen otti tiistaina kantaa matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa. Järjestön mielestä anniskelupainotteisten yöravintoloiden tulee järjestön mielestä lopettaa yökahvilatoiminta Uudellamaalla heti.

”Myös asiakkaiden tulee noudattaa ravintoloiden ja muiden matkailualan yritysten viruksen leviämisen estämiseksi antamia ohjeita. Jos virus leviää Uudellamaalla hallitsemattomasti, seurauksena ovat uudet yhä ankarammat rajoitustoimet. Pahimmillaan tämä voi uhata uusmaalaisten joulun ja uuden vuoden ajan matkailua muualle Suomeen”, MaRa toteaa tiedotteessaan.

Järjestön toimitusjohtajan Timo Lapin mielestä ravintolat, hotellit sekä kongressi- ja messualan yritykset ovat tehneet erinomaista omavalvontaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Korona ei ole yksittäistapauksia lukuun ottamatta levinnyt toimialamme yrityksissä, Lappi toteaa.

– Kun virus kuitenkin leviää nopeasti Uudellamaalla, tehokas omavalvonta on yhä tärkeämpää.