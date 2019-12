Pääministeri Antti Rinne heitti pallon takaisin keskustalle – "Haluan saada vastauksen kyllä vai ei"

Pääministeri Antti Rinne jatkaa taistelua asemastaan. Hän haluaa keskustalta selkeän vastauksen, onko keskusta valmis jatkamaan Rinteen johtamassa hallituksessa vai. Keskusta on halunnut sdp:n vetävän sekavasta tilanteesta johtopäätökset mutta ei ole suoraan sanonut, että Rinteen pitäisi erota.

Sdp:n puoluehallituksen kokouksesta maanantai-iltana poistui tuohtunut Antti Rinne . Pääministeri Rinne oli närkästynyt siitä, ettei keskusta ole ottanut selvää kantaa siihen, onko se valmis jatkamaan hallituksessa, jonka pääministeri on Rinne.

– Jos minun viestintääni on haukuttu epäselväksi, keskustalla se on vielä epäselvempää. Haluan oikeusturvanikin takia saada selvän vastauksen kyllä vai ei ja mitkä ovat sen perusteet. Tästä haluan keskustella huomenna, Rinne sanoi.

Sdp:n puoluehallitus kokoontui puoluetoimistoon Helsingin Hakaniemessä maanantain dramaattisten käänteiden takia klo 19.30. Kokous kesti noin kaksi ja puoli tuntia. Puoluesihteeri Antton Rönnholm vakuutti, että puoluehallitus seisoo yhtenäisenä Rinteen tukena.

Keskustan eduskuntaryhmä pui Rinteen asemaa kokouksessaan aiemmin päivällä, minkä jälkeen puoluehallitus jatkoi asian käsittelyä. Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni totesi, että puolue toivoo nykyisen hallituspohjan jatkavan mutta odotti sdp:n vetävän johtopäätökset. Hän ei kuitenkaan suoraan viitannut Antti Rinteen asemaan pääministerinä vaan pitäytyi muotoilussaan luottamuksen palauttamisesta hallitustyöskentelyyn.

Kulmuni kierteli vastauksissaan, vaikka häneltä useaan otteeseen kysyttiin, vaatiiko luottamuksen palautuminen Rinteen eroa.

Jupakassa on kyse Rinteen toiminnasta Posti-kiistassa. Rinne on sanonut, että Postin hallitus toimi vastoin maan hallituksen kantaa suunnitellessaan pakettilajittelijoiden siirtoa tytäryhtiöön ja halvempaan työehtosopimukseen. Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa Rinteen eduskunnassa antamat vastaukset, joita on pidetty ristiriitaisina sen osalta, miten hän ja entinen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ovat asiassa toimineet.

Tilanne kärjistyi entisestään perjantaina, kun Postin hallituksen lähetti tiedotteen, jossa se sanoi pitäneensä omistajaohjausta koko ajan tietoisena tilanteesta. Rinne on puolestaan syyttänyt Postin hallitusta huonosta tiedonkulusta.

Postin ympärillä vellonut kohu johti jo perjantaina Paateron eroon ministerintehtävistä.

Juttua on päivitetty tuoreilla tiedoilla klo 22.10.