Pääministeri Marin: HVK:n toimitusjohtaja ei nauti luottamustani – Myös työministeri Haatainen tyytymätön suojainsotkusta annettuun tietoon

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, ettei Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema nauti enää hänen luottamustaan. Marin kertoi kannastaan Ilta-Sanomille perjantaina.

– Huoltovarmuuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja työministeri Tuula Haatainen arvioi toimitusjohtajan aseman pyytämänsä selvityksen perusteella. Pääministerin luottamusta toimitusjohtaja ei enää nauti, Marin sanoo lehden haastattelussa.

Tuula Haatainen kertoi Twitterissä pyytäneensä selvityksen HVK:n johdolta niistä epäselvyyksistä, jotka liittyvät suojainhankintoihin. Perjantaina hän kertoi Twitterissä olevansa tyytymätön tietoihin, joita hankinnoista on annettu.

– Olen tänään vaatinut HVKn johdolta lisäselvitystä julkisuudessa esillä olleista epäkohdista. Olen edellyttänyt selvitystä välittömästi. En ole tyytyväinen siihen tietoon, mitä on tähän mennessä johdon toimesta annettu, ministeri kirjoitti.

Näin Lounema kommentoi huoltovarmuusvarastojen avaamista

Vajaa kuukausi sitten HVK:n toimitusjohtaja Lounema avasi Lännen Median haastattelussa historiasta hetkeä, jolloin huoltovarmuusvaraston ovet avattiin.

Silloin varastoista lähti ensimmäisen kerran terveydenhuollon varusteista eli suojaimia, joista edelleen Suomessa on jatkuva pula.

– Terveydenhuollon tuotteiden osalta tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu. Aiemmin näistä varastoista on otettu useamminkin kerran siemenviljaa valtionneuvoston päätöksellä.

Huoltovarmuusvarastojen ylläpitäminen on Suomen varautumista erialaisiin kriisitilanteisiin, joten varastojen avaaminen herättää kansalaisissa monenlaisia tunteita.

Käytännössä Huoltovarmuuskeskuksen toiminta on arkista ja tavallista logistiikkaa, jossa tavaroita siirretään rekoilla paikasta toiseen.

– Huoltovarmuuskeskuksessa asiat etenevät teknisesti ja kylmän rauhallisesti. Meidän varastoistamme laitetaan tavaraa liikkeelle sen mukaan, mitä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) osoittaa. Siinä ei ole mitään suurta dramatiikkaa, vaan laatikoiden lastaamista kuorma-autoon, Lounema sanoo.

Ministeriö päättää, milloin ja mitä varastoista otetaan

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi maaliskuussa Ylen A-studiossa, että nyt on aika avata huoltovarmuusvarastojen ovet.

Jo silloin sairaaloilla oli ollut vaikeuksia hankkia tarvittavia suojavarusteita tilanteeseen nähden tarpeeksi.

Tuossa haastattelussa Sillanaukee vakuutti, että Huoltovarmuuskeskuksesta suojavarusteita saadaan riittävästi.

– Se tarkoittaa, jos lukumäärissä katsotaan, niin miljoonia kirurgisia suojaimia, maskeja ja satojatuhansia hengityssuojaimia on nyt sitten käytössä. Eivät ne tule loppumaan, ylijohtaja totesi.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja ei kertonut, kuinka paljon suojavarusteita varastoista lähti liikkeelle.

Hän ei myöskään yksilöinyt, mitä kaikkea sairaaloihin tarvitaan. Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan liittyvät asiat ovat monelta osin salassa pidettävää tietoa.

– STM on se, joka tekee päätökset ja on vapaampi kertomaan tilanteesta yksityiskohtaisemmin. Meidän kannalta kaikki varastomäärät ovat salassa pidettävää tietoa. Kyse on yhteiskunnan kriisiin valmistautumisesta. On olemassa tahoja, jotka haluaisivat tietää tarkasti Suomen suorituskyvystä, Lounema sanoo.

Lähetykset eri puolille maata

Huoltovarmuuskeskuksen varastot on hajasijoitettu eri puolelle Suomea, eikä niiden sijainnista kerrota julkisuuteen.

– Yleisellä tasolla voin sanoa, että varastoja puretaan pikkuhiljaa. Meillä olevat määrät ovat merkittäviä ja tavaraa on paljon. Nämä on tarkoitettu ammattilaisille, joita heitäkin on merkittävä määrä. Kriittisten välineiden osalta on siis järkevää, että niitä käytetään säästeliäästi.

Jo maaliskuussa puhuttiin siitä, voiko suojaimia tehdä Suomessa

Sillanaukeen mukaan Suomi on keskustellut myös kotimaisten toimittajien kanssa, voisiko suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia alkaa tehdä Suomessa. Lisäksi suojavarusteita hankitaan myös ulkomailta.

– Me olemme nyt hankkimassa niitä (suojavarusteita) ulkomailta. Olemme keskustelleet myös kotimaisten toimittajien kanssa, olisiko mahdollista alkaa tehdä niitä. Olemme tämän asian kanssa nyt turvallisin mielin, että näitä suojaimia nyt riittää, Sillanaukee sanoi Ylen haastattelussa.