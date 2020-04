Pääministeri Marin kertoi Twitterissä miehensä työnantajan koronatuesta – Yhtiön liikevoitto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 761 600 euroa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo Twitterissä hänen puolisonsa Markus Räikkösen työnantajan saamasta yritystuesta.

– Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti, Marin kirjoittaa.

Hänen mukaansa yritys on auttanut maksutta muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille.

– He ovat myös auttaneet maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää, Marin sanoo.

Markus Räikkönen työskentelee viestintäjohtajana MarkkinointiAkatemia MAK Oy:ssa. Yhtiön liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 6,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 761 600 euroa. Vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella yrityksen liikevaihto oli hieman yli kuusi miljoonaa euroa ja tilikauden voitto yli 1,7 miljoonaa euroa.

Business Finlandin koronatilanteen vuoksi jakamat tuet ja niiden jakoperusteet ovat olleet viime päivinä laajalti esillä julkisuudessa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi Twitterissä tänään, että työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus käynnistää Business Finlandin myöntämän yritysrahoituksen tarkastamisen. Ministerin mukaan Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV tulee tarkastamaan tätä kokonaisuutta.