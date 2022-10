Pääministeri Marinin mukaan on vain yksi tapa lopettaa sota Ukrainassa – eri puolilta Eurooppaa kuuluu kuitenkin toisenlaisia äänenpainoja

Marinin kertoi Länsi-Balkanin maiden huolehtivan siitä, että siellä on Venäjän seuraava kohde. Hänen mukaansa Venäjä ei saa kokea voittavansa mitään Ukrainasta tai aggressiot jatkuvat Ukrainan ulkopuolella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) avasi alkuillan tiedotustilaisuudessa kommenttejaan, joita hän antoi aamulla liittyen Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin sanomisiin. Biden kertoi torstaina, että hän on yrittänyt selvittää viranomaisten kanssa Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollista diplomaattista ulospääsytietä.

Marinilta kysyttiin hänen näkemystään Bidenin ulostuloon Prahan linnan pihalla aamulla, kun hän meni Euroopan unionin jäsenmaiden poliittisten johtajien huippukokoukseen.

– Tie ulos konfliktista on, että Venäjä poistuu Ukrainasta. Se on tie ulos konfliktista, Marin sanoi.

Tiedotustilaisuudessa epävirallisen huippukokouksen jälkeen Marin sanoi ymmärtävänsä, että lännessä halutaan nyt välttää eskalaatiota. Tämä johtuu siitä, että Putin on koventanut retoriikkaansa, nostanut vahvasti esille vastakkainasettelua myös lännen kanssa ja käyttänyt kovaa ydinaseretoriikkaa.

Hän sanoi kuitenkin, että Putin tavoittelee juuri tuota ja reaktion pitäisi olla päinvastainen. Se tarkoittaisi enemmän raskasta asekalustoa ja enemmän rahallista ja humanitaarista tukea Ukrainalle sekä vahvempia pakotteita Venäjälle.

Marinin mukaan Ukrainaa täytyy auttaa niin, että se pystyy työntämään Venäjän kokonaan ulos alueeltansa.

– Tämä on ainoa tapa lopettaa sota, hän sanoi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Euroopassa muitakin mielipiteitä

Marin kertoi, että myös toisenlaisia äänenpainoja on kuitenkin kuultu jo jonkin aikaa myös eri puolilta Eurooppaa.

– Kun sota on kauempana omista rajoista, niin varmasti tämänkaltaiselle ajattelulle on enemmän sijaa. Me, jotka olemme Venäjän naapurimaita, tunnemme hyvin konkreettisesti sen uhkan, minkä Venäjä aiheuttaa lähialueillensa.

Marinin mukaan on varmistettava, että Venäjä ei koe voittaneensa sodasta jotain. Muuten se saisi hänen mukaansa yllykettä jatkaa aggressiivista toimintaansa myös muualla kuin Ukrainassa.

– Esimerkiksi eilen Länsi-Balkanin viesti oli hyvin selvä. Meidän pitää pysäyttää Venäjä, koska seuraavaksi Venäjä katsoo juurikin Länsi-Balkanin suuntaan, hän sanoi.

Marinin mukaan Venäjä aiheuttaa alueella ongelmia jo erilaisen hybridi- ja informaatiovaikuttamisen keinoin.

Jäsenmaat erimielisinä energiatoimistakin

Marinin mukaan epävirallisessa huippukokouksessa ei löytynyt myöskään yhteisymmärrystä uusista keinoista energian hintojen suitsimiseksi. Keskustelussa olivat muun muassa yhteisostot ja kaasun hintakatto.

– Jäsenmaat eivät ole tällä hetkellä yksimielisiä siitä, millaisia keinoja ollaan valmiita ottamaan käyttöön.

Marin huomautti, että monet jäsenmaat nojaavat vahvasti venäläiseen tuontienergiaan, mikä aiheuttaa erilaisia näkemyksiä etenemisestä.

Marin sanoi, että komissio jatkaa työtä laatimansa tiekartan pohjalta. Konkreettisia esityksiä kaivataan, hän sanoi.

Kaasun kallis hinta vaikuttaa myös sähkön hintaan. Se johtuu siitä, että sähkön hinnan määrittelee se tuottaja, jota tarvitaan viimeiseksi täyttämään kysyntä. Tästä syystä kallis kaasu nostaa aika ajoin kaiken energian hintaa merkittävän korkeaksi.

Osaratkaisuina ongelmaan on tähän mennessä ehditty pallotella muun muassa hintakattoa venäläiselle putkikaasulle, hintakattoa sähköön käytettävälle kaasulle sekä laajaa hintakattoa kaikelle kaasulle. Marinin mukaan kaikki tähän liittyvät kysymykset ovat kuitenkin yhä avoinna.

– Toivottavasti saamme konkreettisia esityksiä muutaman viikon päästä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle, niin että voisimme päätöksiä tehdä, Marin sanoi.

Unionin jäsenmaiden poliittisen johdon on määrä kokoontua tuohon huippukokoukseen Brysselissä 20.–21. lokakuuta.

Marinin mukaan kokouksissa ei myöskään hahmoteltu suuntaviivoja esimerkiksi mahdollisista uusista pakotteista Venäjälle.