Paavi Franciscus toivoi pääsiäisen puheessaan rauhaa Ukrainaan

Katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja paavi Franciscus toivoi perinteisessä pääsiäissunnuntain puheessaan rauhaa sodan repimään Ukrainaan. Vatikaanissa pitämässään Urbi et orbi -puheessaan paavi myös toivoi, että sota Euroopassa saisi ihmiset tietoisemmiksi maailman muista sodista ja konflikteista. Paavin mukaan rauha on mahdollista saavuttaa ja siihen pyrkiminen on jokaisen ihmisen velvollisuutena sekä vastuulla. – Älkäämme tottuko sotaan, vaan...

