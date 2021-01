"Pahinta on, että tähän kaikkeen on ehtinyt tottua" – Mellakoita pelkäävä Washington on lähes suljettu Bidenin virkaanastujaisten alla

Joe Bidenin on määrä astua virkaansa Yhdysvaltain presidenttinä ensi keskiviikkona. Suurimmissa kaupungeissa pelätään levottomuuksia vallanvaihdon alla. Järeimmät turvatoimet ovat pääkaupunki Washingtonissa. Haastattelimme kahta asukasta, jotka kertovat kaupungin olevan lähes kiinni. Katuja on suljettu ja valmiudessa on poliisin lisäksi kansalliskaarti, jonka jäsenistä osa jopa nukkuu kongressissa, jota he suojelevat.