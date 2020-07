Päivö-myrsky jylläsi Itä-Suomessa, kymmeniätuhansia talouksia edelleen ilman sähköä

Itä-Suomessa tiistai-iltana ja yöllä riehunut Päivö-myrsky on katkaissut sähköt kymmeniltätuhansilta talouksilta. Pelkästään Savon Voiman jakelualueella oli vielä aamuseitsemän jälkeen yli 26 000 sähkötöntä asiakasta. Enimmillään Savon Voiman sähköttömiä asiakkaita oli yön aikana lähes 40 000.

Pohjois-Karjalassa ilman sähköä oli aamukahdeksalta yli 14 000 taloutta ja Järvi-Suomen Energian alueella Etelä-Savossa runsaat 4 500 asiakasta. Kainuussa sähköttä oli aamukahdeksalta yli 3 700 taloutta. Enimmillään yön aikana sähköt ovat olleet poikki yhteensä yli 85 000 taloudesta.

Sähkökatkoja ovat aiheuttaneet puiden kaatumiset, jotka ovat työllistäneet pelastuslaitoksia runsaasti. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset saivat illan ja yön aikana satoja myrskyn tekemiin tuhoihin liittyviä ilmoituksia.

– Tehtävämäärä on ollut iso, mutta mitään aivan erikoista ei ole tapahtunut. Meille on tullut yli 250 ilmoitusta, ja niistä varmaan 95 prosenttia on ollut puiden kaatumisia, päivystävä palomestari Antti Korhonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Kaatuneiden puiden lisäksi pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muutamat revenneet peltikatot sekä karanneet veneet. Palomestari Antti Korhosen mukaan myrsky alkoi helpottaa puoli neljän aikaan aamulla.

– Aamulla on taas alkanut tulla uusia ilmoituksia, kun ihmiset lähtevät ajamaan työpaikoilleen ja saattavat kohdata vahinkoja, joita meille ei ole vielä ilmoitettu, Korhonen kuvailee.

Palomestari Antti Korhosen mukaan hälytysmäärä on ollut aivan poikkeuksellinen.

– Ei tällaista ole ihan äskettäin ollut.

Junaliikenteessä on luvassa junien myöhästymisiä turvalaitevikoja aiheuttaneiden sähköverkon häiriöiden takia.