Pakistanin pörssiin tehtiin isku – Hyökkääjien lisäksi kuoli kaksi ihmistä

Neljä aseistettua miestä hyökkäsi Pakistanin pörssiin Karachissa maanantaina. Turvallisuusjoukot tappoivat hyökkääjät.

Iskussa kuoli lisäksi kaksi ihmistä.

Miehet hyökkäsivät pörssirakennukseen, jonka lähellä sijaitsee monien pankkien päämajoja. He olivat varustautuneet aseilla ja kranaateilla. Asiasta kertovat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Hyökkääjät heittivät ensin kranaatin päin pörssirakennuksen edessä partioivia vartijoita ja sitten tulittivat vartijakoppia. Hyökkääjät kuolivat, kun turvallisuusjoukot vastasivat tulitukseen.

Balochistanin vapautusarmeija kertoo olleensa iskun takana. Balochistanin provinssissa etniset baluchit ovat muodostaneet separatistiryhmittymän, joka taistelee saadakseen oman maan ja nykyistä enemmän luonnonvaroja Balochistanin provinssissa.

Separatistit ovat tehneet iskuja myös Sindhin provinsissa, jonka pääkaupunki Karachi on.

He olivat Kiinan konsulaattiin tehdyn iskun takana Karachissa vuonna 2008.

Aiemmin kesäkuussa vähän tunnetun separatistiryhmän tekemissä räjähdyksissä kuoli neljä ihmistä Sindhin provinssissa.

Pakistanissa on ollut pitkään myös islamististen taistelijoiden hyökkäyksiä, mutta viime vuosina hyökkäyksiä on ollut aiempaa vähemmän. Pakistanin armeija on tehnyt sotilasoperaatioita useiden aseellisten ryhmittymien tukikohtiin Afganistanin vastaisella rajalla.

Pakistanin pörssi ei keskeyttänyt toimintaansa hyökkäyksen aikana maanantaina.

Reutersin tietojen mukaan hyökkääjät kantoivat repuissaan paljon ammuksia ja kranaatteja.