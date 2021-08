Pakkasvirta teki tiistai-illan elokuvasta aikakoneen, joka pullistelee 1970-luvun alun asenteita

Kesäkapina

Yle Teema & Fem klo 22.00

*** Jaakko Pakkasvirran kolmas oma ohjaustyö pullistelee aikansa kuvaa, asenteita ja tyyliä. Niitä riittää jopa taakaksi asti, mutta kiehtovasta aikakoneesta elokuva käy. Titta Karakorpi on valokuvamalli Susanna, joka ammatissaan saa kokea, kuinka naista esineellistetään. Kriittisessä kapinahengessä Pakkasvirta vihjaa, että kapitalismissa saman kokevat kaikki muutkin. Kun tyrkytys vaihtuu moniääniseen kerrontaan ja mielleyhtymiin, on Kesäkapina parhaimmillaan.

Niukkojen aikojen ja kulutusyhteiskunnan yhteentörmäystä säestävät Jim Pembroken laulu, Suomen ehkä ensimmäiset frisbeet ja Kuvasiskojen legendat Eila Marjala ja Margit Ekman. Toki välillä örvelletään, kun on suomalainen juhannus ja kaikki. (Suomi 1970)

Kerro minulle jotain hyvää

Liv klo 22.05

*** Jojo Moyesin kirjaan pohjautuva romanttinen draama on nyyhkyleffa, mutta ohjaaja Thea Sharrockin kunniaksi on sanottava, ettei se yritäkään olla jotain muuta. Game of Thronesista tuttu Emilia Clarke säteilee tarttuvaa elämäniloa Lou Clarkina, josta tulee neliraajahalvaantuneen Willin (Sam Claflin) hoitaja. (USA 2017)

Central Intelligence

TV5 klo 1.00

*** Dwayne Johnsonin painivuosien taiteilijanimi The Rock viittasi enemmän kallioon kuin Led Zeppeliniin. Olemuskin on sen mukainen. Hauikset pullistelisivat vaikka verkkahousun lahkeista, ja niska on paksumpi kuin kaupunginpuiston roskapytty. Silti Johnson onnistuu välittämään jollain tavalla uskottavan tunnun ihan tavallisesta hepusta. Johnsonin letkeyden varassa toimii myös Rawson Marshall Thurberin toimintakomedia. Bob oli kouluvuosinaan kiusattu pullukka, mutta parin vuosikymmenen jälkeen luokkakokoukseen astelee huippuunsa treenattu CIA-agentti. Kaveriksi salaiseen tehtävään hän tempaa kirjanpitäjä Calvinin (Kevin Hart). (USA 2016)

Pekka Eronen

kriitikko