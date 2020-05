Pakkoraossa Suomeen jääneet virolaiset työntekijät matkaavat perheidensä luokse, kun laivareitit avautuivat työmatkaliikenteelle – "Oli pakko jäädä Suomeen, Virossa töitä ei ole"

Halusin kotiin heti ensimmäisellä mahdollisella lautalla, Helsingin Länsisatamassa laivaa odottava Taimar Tektiov sanoo.

– En ole nähnyt perhettäni yli kahteen kuukauteen, kun olen ollut kiinni Suomessa.

Tektiov on yksi niistä Suomessa työskentelevistä virolaisista, jotka koronavirus on lukinnut rajan taakse.

Hänellä on edessään kahden viikon loma maanrakennustöistä, joita hän on tehnyt Suomessa lähes kymmenen vuoden ajan.

– Oli pakko jäädä Suomeen, koska Virossa töitä ei ole nyt ollenkaan. Rahaa on saatava, että perhe saa laskut maksetuksi, Tektiov sanoo.

Työmatkaajat varaavat laivavuoroja

Matkustajaliikenteen Viroon aloitti torstaina Eckerö Line, Tallink Silja ja Viking Line, kun Suomi avasi ulkorajat Schengen-maihin.

Torstaiaamun ensimmäisellä Tallinnan-laivalla Viroon matkusti Eckerö Linen mukaan joitakin satoja matkustajia. Tuleviin vuoroihin varauksia on vastaava määrä, mikä on noin kymmenen prosenttia liikenteen normaalimäärästä.

Valtaosa matkustajista on varustamoiden arvioiden mukaan työmatkailijoita.

Rajanylityksissä sallitaan nyt pysyviin työsuhteisiin liittyvä työmatkaliikenne ja ”muu välttämätön liikenne”.

Hallitus kehottaa kansalaisia yhä välttämästä vapaa-ajan matkustamista, joten rajojen avautuminen vaikuttaa ensi alkuun etupäässä työn takia pendelöiviin.

Valtaosa virolaisista jäi Suomeen töihin

Suomessa työskentelevät virolaiset ja muut ulkomaalaiset joutuivat tekemään nopean päätöksen, kun Suomi sulki ulkorajat 19. maaliskuuta. Pendelöinti kodin ja työn välillä kiellettiin.

– Satuin olemaan silloin juuri käymässä Virossa, ja piti päättää äkkiä, palaanko töihin Suomeen vai jäänkö perheen luo Viroon, kertoo virolainen Aleksei Nerus, 43.

Nerus sanoo, että Tallinnassa asuvista vaimosta ja kahdesta lapsesta erillään oleminen on ollut todella vaikeaa. Kurjana hän on pitänyt erityisesti sitä, ettei tietoa kotiinpaluun ajankohdasta ole aiemmin ollut.

Suomessa sijaitsevan työn ja Viroon asuvan perheen välillä matkustaa jatkuvasti useita kymmeniä tuhansia virolaisia.

Esimerkiksi rakennustyömailla virolaisia on Rakennusteollisuus RT:n mukaan runsaat 20 tuhatta.

Vain noin 10–20 prosenttia virolaisista palasi rajojen sulkeutuessa kotiinsa, arvioivat RT sekä Rakennusliitto.

– Suomeen siis jäi töihin leijonanosa ja vielä enemmänkin, Rakennusliiton viestintäpäällikkö Janne Mäkinen sanoo.

Laivoilla ja satamissa erityisjärjestelyjä

Laivaliikenteessä noudatetaan useita varotoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Siivousta on tehostettu, laivoilla on saatavilla desinfiointiaineita, asiointipisteillä on suojalasit henkilökunnan ja asiakkaiden välillä.

– Esimerkiksi buffet-ruokailu toimii toistaiseksi niin, että henkilökunta ojentaa ruuat, eivätkä asiakkaat joudu itse koskemaan linjastoihin tai ruokiin, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Samanlaisia turvajärjestelyjä on tehty myös satamissa. Matkustajat ohjataan jonoissa turvaväleihin, turvaväleistä ja hygieniasta muistutetaan kuulutuksilla ja kylteillä.