Pakoteturbiini Saksassa, matkaa Helsingin kautta Suomen rajan tuntumaan Venäjällä – avaako Gazprom Nord Streamin?

Kanadassa jumissa ollut pakoteturbiini on lähtenyt paluumatkalle. Se on lähtenyt lentäen Saksaan, kertoo venäläinen talouslehti Kommersant .

Sieltä se matkaa Helsingin kautta Venäjälle, jossa sen määränpää on lähellä Suomen rajaa.

Kommersantin arvion mukaan turbiinin pitäisi olla kuun vaihteessa toimintakunnossa Venäjällä. Lehti ei kuitenkaan ole saanut Gazprumilta varmistusta, käynnistääkö tämä kuun vaihteessa maakaasun toimittamisen Nord Streamin ykkösputkella Eurooppaan. Myöskään Siemensin huoltoyhtiö ei ole suostunut kommentoimaan turbiinin palauttamista mitenkään.

Venäjältä Eurooppaan kaasua siirtävä Nord Stream 1 on ollut suljettuna huoltotöiden vuoksi 11. heinäkuuta alkaen. Sitä ennen Venäjä tiputti jo kaasun toimittamista kesäkuun puolivälin jälkeen. Eurooppaa vaivaa kaasupula ja Saksa on jo joutunut ottamaan varastokaasua käyttöön.

Suomalainen Fortum on myös pulassa omistamansa saksalaisen kaasujätti Uniperin kaasutoimitusvastuiden vuoksi. Suomen valtio omistaa yli puolet Fortumista ja yhtiön taloustilanne vaikuttaa suoraan suomalaisiin veronmaksajiin ja lisäksi suurimpiin eläkeyhtiöihin, jotka lisänneet kesällä Fortum-omistustaan – ennen Nord Streamin sulkeutumistietoja.

Myös esimerkiksi Kela omistaa Fortumia, mutta se myi yhtiön osakkeita juuri hyvään aikaan loppuvuodesta – korkealla kurssilla.

Venäjä on perustellut nyt jo kuukauden jatkunutta kaasun pihtausta Eurooppaan huoltotöillä. Kanada taas esti Ukrainan sodasta johtuviin pakotteisiin vedoten kyseisen Nord Streamin pumppausyksikön palauttamisen huoltotöistä, mutta antoi sittemmin luvan palauttaa sen.

Venäläismediassa oli aiemmin tieto, että turbiini matkaisi Kanadasta meriteitse, mutta nyt se onkin lähtenyt lentäen, mikä nopeuttaa huomattavasti paluuta. Kommersantin mukaan osa on lähtenyt sunnuntaina, eli tällä hetkellä sen pitäisi olla jo Saksassa.

Tullista ja logistiikasta riippuen sen pitäisi olla tämän viikon aikana Venäjällä. Gazprom ei kuitenkaan ole suostunut vahvistamaan, että Nord Stream aukeaa heti, kun se saa korjatun turbiinin.

Kommersantin lähteiden mukaan turbiini kuljetetaan Saksasta meriteitse ensin Helsinkiin. Sieltä se matkaa maateitse Leningradin alueelle (Pietarin maakuntaan), noin 20 kilometrin päähän Suomen rajasta. Lehti ei usko, että Saksan tai Suomen tullissa tulee enää ongelmia, koska kaasuturbiinin vienti Venäjälle ei ole pakotteiden piirissä. Osat tullattaneen kuitenkin huolella, mikä hidastanee matkaa.

Lehti arvioi turbiinin saapuvan 24. heinäkuuta mennessä, jonka jälkeen käyttöönotto vie vielä kolmesta neljään päivää. Lehti arvioi, että pumppausyksikön pitäisi olla toimintakunnossa viimeistään elokuun alussa.

Gazprom on vedonnut kaasun pihtauksessa nimenomaan huoltotöihin. Kanada perui Saksan toiveesta kyseisen turbiinin Ukrainan sodasta johtuvat pakotteet, jotka estivät sen palautuksen. Kommersantin tietojen mukaan päätös koski myös viiden muun Gazpromin turbiinin korjauksen, huollon ja kuljetuksen pakotteita ja on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Nord Stream 2 on myös valmis, mutta sen lisenssointi keskeytettiin Ukrainan sodan alettua. Nord Stream 1 on tällä hetkellä tärkein Venäjältä maakaasua Eurooppaan tuova putki. Kommersantin mukaan Gazprom on kieltänyt kaasun kulun Puolan kautta, koska puola on asettanut yhtiölle pakotteita.

Ukraina on sulkenut turvallisuuteen vedoten kaasun kauttakulun maahansa toista kautta, mutta toista kautta kulkee vielä vajaat 40 prosenttia kokonaisvolyymistä. Ennen Nord Streamia Ukraina oli merkittävin kaasureitti Venäjältä Eurooppaan.

Gazprom on ilmoittanut, että Nord Streamin sulkeneet huoltotyöt kestävät 21. heinäkuuta saakka. Yhtiö olisi voinut lisätä tuona aikana kaasun kulkua Ukrainan kautta Eurooppaan, mutta se ei ole anonut siihen lupaa. Ukraina saa kaasun siirrosta kauttakulkumaksua.

Eurooppa jännittää nyt, milloin ja missä määrin Venäjä avaa Nord Streamin.