Paltan toimitusjohtaja pitää hyvänä, että selvityshenkilöt tulevat avuksi Postin työriitaan: "Prosessi on ollut todella hankala"

Palvelualojen työnantajien Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto pitää hyvänä, että selvityshenkilöt hakevat ratkaisua Postin kiistaan.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi torstaina, että Jukka Ahtela , Lauri Ihalainen , Lasse Laatunen ja Ann Selin tulevat selvityshenkilöinä auttamaan Postin työriidan ratkaisussa 700 pakettilajittelijan osalta. Kyse on lajittelijoiden työehdoista.

Aarto uskoo, että lajittelijoiden työriidan selviäminen voisi auttaa ratkaisemaan PAUn ja Paltan välisen kiistan. Selvityshenkilöiden asettaminen ei vaikuta meneillään oleviin lakkoihin.

– Prosessi on ollut todella hankala. On hyvä jos löytyy keinoja, joilla voidaan edistää sopua pakettilajittelijoiden osalta ja mahdollistaa sitä kautta työehtosopimusosapuolille varsinaisen työehtosopimuksen loppuun sopiminen, Aarto sanoo.

Aarto aikoo olla yhteydessä selvityshenkilöihin.

– Tarkoituksenani on keskustella selvityshenkilöiden kanssa siitä, miten he aikoivat oman toimeksiantonsa hoitaa. Sitten varmaan kuulen, millainen rooli eri toimijoilla mahdollisesti on.

Oliko yllätys, miten sitkeä Posti-kiistasta tuli?

– Kyllä siinä mielessä, että alan toimintaympäristön kehittäminen on tapahtunut ja tapahtumassa oleva tosiasia. Olisin toivonut, että työehtosopimuksen osapuolet olisivat voineet sopia lääkkeistä siihen, miten Postin tulevaisuutta voitaisiin edistää yhdessä tilanteessa jossa perinteinen postiliiketoiminta pienenee koko ajan, Aarto sanoo ja viittaa Postin hankalaan kilpailuasetelmaan sekä kilpailijoiden edullisempaan ja joustavampaan työehtosopimukseen.

Millaiselta omistaja-ohjausministeri Sirpa Paateron toiminta näyttäytyy tilanteessa?

– En halua kommentoida ministerin toimintaa. Yleisellä tasolla totean, että julkinen ja politisoinut keskustelu ei ole ollut omiaan edistämään sovun syntymistä, vaan se luonut lisää haasteita näille neuvotteluille, Aarto sanoo.