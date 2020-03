Palvelualat tarvitsevat käteistä kassaansa heti – kokoomuksen Mykkänen: "Hallituksen yrityspaketti on tehoton, arvonlisäverot on palautettava heti"

Kokoomus perää hallitukselta suoraviivaisia ratkaisuja yritysten ahdingon helpottamiseksi. Arvonlisäverot on palautettava palvelualojen yrityksille ja annettava osin anteeksi. Yritysten työnantajamaksut on siirrettävä kokonaan valtiolle määräajaksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että hallituksen 15 miljardin euron paketti yritysten pelastamiseksi hämää. Kokonaisuudessa on lainatakauksia ja maksulykkäyksiä 14,5 miljardia euroa ja suoria tukia vain noin puoli miljardia euroa Business Finlandin kautta. Lisäksi Business Finland on monessa tapauksessa estänyt tuen antamisen, jos yritykselle on tullut yksikin maksuhäiriömerkintä jossakin vaiheessa.

– Meidän pääpointti on se, että jos haluamme välttää 1990-luvun tyyppisen konkurssiaallon, niin meidän täytyy nyt tehdä suoraviivaisia ratkaisuja, jotka tuovat palvelualojen yrityksille käteistä kassaan heti.

Kokoomus ehdottaa alkuvuoden arvonlisäveromaksujen palauttamista yrityksille niin, että osa annetaan pysyvästi anteeksi ja osa maksetaan takaisin pitkällä maksuajalla. Myös työnantajamaksut pitää siirtää kokonaan valtiolle kolmeksi kuukaudeksi.

Mykkäsen mukaan puhutaan miljardien summasta pelkästään työantajamaksujen osalta, mutta se on pienempi asia kuin se, jos yritykset menevät nurin ja kaikki työntekijät jäävät työttömiksi.

– Silloin ei makseta työantajamaksuja ja alveja enää ollenkaan. Jokaista yrittäjää tarvitaan henkisesti ja fyysisesti kunnossa syksyllä, jotta tästä noustaan.

Arvonlisäverojen palautus koronakriisistä kärsiville yrityksille olisi Mykkäsen mukaan nopea keino yritysten akuuttiin hätään. Suorien valtion tukien ongelmana on Mykkäsen mukaan se, että niitä pitää hakea ja on selvä, että toimistot menevät silloin tukkoon. Lisäksi osa yrityksistä ei täytä kriteerejä.

– Ruotsissa arvonlisäverot on palautettu yritysten kassaan ja niin pitäisi Suomessakin tehdä, jos konkurssiaalto aiotaan välttää.

Mykkäsen mukaan jokin rajaus alvien palauttamiseen ja anteeksiantoon on tehtävä. Alvien antaminen pysyvästi anteeksi voisi koskea sellaisia aloja, joiden toiminnan hallituksen linjaus sulkee tai suosittelee olemaan menemättä.

– Tietenkin ravintolat, mutta tietenkin myös kuntosalit, joihin ei suositella mentäväksi. Niille aloille, jotka kärsivät ilman omaa syytään, olisi arvonlisäverot annettava pysyvästi anteeksi. Muutoin on tuhansien yritysten konkurssiaalto kuukauden sisällä.

Vuokranmaksun lykkäys kuolemansuudelma

Suureksi ongelmaksi yrityksille ovat muodostuneet vuokrat. Senaattikiinteistöt päätti jo antaa yritysten vuokrat anteeksi määräajaksi ja Mykkäsen mukaan kaikkien isojen ammattivuokranantajien olisi liityttävä joukkoon. Etenkin kun isoista vuokranantajista esimerkiksi Citycon ja Kojamo ovat EU:n tukipakettien piirissä.

– Eilen illalla tehtiin tärkeä ratkaisu perustuslakivaliokunnassa. Jos kielletään ravintolatoiminta sisätiloissa oleminen, niin se täytyy kompensoida. Nyt täytyy rakentaa malli, jossa valtio kompensoi vuokria, mutta ei voi olla niin, että kompensaatio valuu täysimääräisesti ulkomaisille kiinteistöyhtiöille.

Vuokranmaksujen lykkäykset ovat Mykkäsen mukaan riittämättömiä.

– Vuokrien maksu syksyllä on mahdotonta, jos yrittäjä avaat ovet vasta heinäkuussa. Lykkäys on kuolemansuudelma. Täytyy vain tulla vastaan, koska monella on kevät menetetty. Tämän täytyy näkyä myös vuokranantajien menetyksinä. Ei voi olla niin, että kiinteistöyhtiöt kokonaan turvassa kriisistä.