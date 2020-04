Pandemia teki Andrew Cuomosta poliittisen sankarin – rohkeimmat ehdottavat demokraattien presidenttiehdokkaan vaihtamista

Koronakriisi on nostanut New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon niin kirkkaaseen valokeilaan, että hän kilpailee katsojaluvuista jopa presidentti Donald Trumpin kanssa.

Vielä alkuvuonna Cuomo ei ollut erityisen suosittu poliittinen hahmo kotimaassaan Yhdysvalloissa. Kriiseillä voi kuitenkin olla yllättäviä seurauksia, sen kuvernööri Cuomo on saanut huomata.

Ennen presidentinvaalivuoden käynnistymistä Cuomoa pidettiin mahdollisena ehdokkaana demokraattien presidenttikilpaan. Hän kuitenkin menestyi heikosti niin osavaltioissa tehdyissä kyselyissä kuin kansallisissa gallupeissa, kertoo mielipidemittauksia seuraava FiveThirtyEight-sivusto.

Tuki oli laimeaa jopa New Yorkin osavaltiossa, jossa Cuomo on toiminut pormestarina yhdeksän vuoden ajan. Cuomo ei lähtenyt tavoittelemaan puolueensa presidenttiehdokkuutta.

Vielä alkuvuodesta Cuomon kannatus oli lähellä hänen pormestariuransa pohjalukemia, kertoo televisioyhtiö CNN. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltoihin rantautunut koronakriisi käänsi tilanteen päälaelleen.

Yhdysvalloissa koronavirus on iskenyt pahiten juuri New Yorkin osavaltioon. Kuvernööri Cuomon päivittäisistä koronavirukseen liittyvistä tiedotustilaisuuksista on tullut erittäin suosittuja. Niitä kutsutaan selkeiksi ja empaattisiksi. Cuomo puhuu tilanteen vakavuudesta suoraan ja tukeutuu faktoihin.

Tosiasioista kertominen ei ole Yhdysvalloissa johdolle aina kovin tavallista. Siitä kertovat esimerkiksi presidentti Trumpin lausuntoja koskevat, eri medioiden tekemät faktantarkistukset.

Erääksi syyksi Cuomon yllättävälle suosiolle onkin arveltu hänen ja presidentti Trumpin tiedotustilaisuuksissa ilmeneviä eroavaisuuksia.

Korona muistuttaa terrorismista

Cuomoa pidetään yhtenä luotettavimmista johtajista Yhdysvalloissa kriisin keskellä, selviää Business Insiderin kyselystä.

New Yorkin osavaltiossa oli maanantaina yli 123 000 vahvistettua koronavirustartuntaa ja yli 4 100 koronan aiheuttamaa kuolemaa. Koronavirukseen on kuollut osavaltiossa enemmän ihmisiä kuin New Yorkiin tehdyissä syyskuun 11. päivän terrori-iskuissa kuoli vuonna 2001. Iskut vaativat lähes 3 000 uhria.

Cuomon toimintaa kriisin aikana on verrattu Rudy Giulianiin, joka toimi New Yorkin pormestarina iskujen tapahtumahetkellä. Sittemmin Giuliani on tullut tunnetuksi presidentti Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

Giulianin toiminta iskujen jälkeen nosti hänen kannatustaan merkittävästi. Hän sai useita tunnustuksia toiminnastaan.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Cuomoa on aikaisemmin kritisoitu lujaotteiseksi. Koronakriisin aikana tämä luonteenpiirre on osoittautunut tehokkaaksi. Kuvernööri on toistuvasti kritisoinut liittovaltion koronatoimia ja vaatinut New Yorkiin lisää hengityskoneita sekä kannattanut laajempia koronatestauksia ja asettanut osavaltion asukkaille määräyksen pysyä kotona.

Suosioon kriittisellä hetkellä

On erittäin harvinaista, että päivittäistä ruutuaikaa suurilla kanavilla saa joku muu poliittinen henkilö kuin presidentti.

Kuvernööri Cuomon tiedotustilaisuuksia ovat seuranneet miljoonat amerikkalaiset. Yhdysvaltalaismedia kehuu tämän nousseen puolueensa riveistä merkittävimmäksi henkilöksi koronakriisin hoidossa – rooli, joka Joe Bidenin olisi monen mielestä kuulunut ottaa omakseen.

The New York Timesin mukaan Cuomo on saanut myös Valkoisen talon huomion: erään Cuomon tiedotustilaisuuden jälkeen varapresidentti Mike Pence lupasi New Yorkin osavaltioon lisää hengityskoneita, ja jopa presidentti Trump on suunnitellut esityksensä siten, etteivät ne mene päällekkäin Cuomon tiedostustilaisuuksien kanssa.

Cuomon nousu poliittiseen valokeilaan tapahtui kriittisellä hetkellä. Yhdysvallat elää parhaillaan vaalivuotta. Demokraateilla on ollut vaikeuksia löytää valovoimaista presidenttiehdokasta, jolla olisi mahdollisuuksia päihittää vastaehdokas Trump marraskuun vaaleissa. Kärkiehdokkaan paikkaa pitää hallussaan entinen varapresidentti Joe Biden, joka on demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas.

Bidenia on kritisoitu heikoista esiintymisistä kampanjan aikana, eikä hän ole onnistunut tarjoamaan kovin vakuuttavaa vaihtoehtoa koronatilanteen ratkaisemiseksi. Biden kampanjoi kotoa käsin, eivätkä hänen esiintymisensä ole herättäneet läheskään sellaista kiinnostusta kuin Cuomon.

Rohkeimmat ovat kehottaneet demokraatteja sysäämään Bidenin syrjään ja tekemään Cuomosta presidenttiehdokkaan Trumpia vastaan. Näin on ehdottanut esimerkiksi New Yorkin pormestarin Bill de Blasion

neuvonantaja

The Atlantic -lehden mukaan.

Jopa presidentti Trump sanoi äänenkannattajalleen Fox Newsille viime viikolla, että Cuomo olisi ”luultavasti Bidenia parempi ehdokas”. LM-HÄSA