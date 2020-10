Pappa oli matkalla Helsingistä Kotkaan, mutta nokka näytti länteen – "Ajokyvyn lisäksi suunta oli hukassa"

Poliisi on huolissaan ikääntyneistä kuljettajista. Vastaan tulee jopa tapauksia, joissa puoliso on painostanut jatkamaan ajamista senkin jälkeen, kun kuljettaja itse katsoi olevansa vaaraksi. Komisarion mukaan kortti on osalle ikääntyvistä miehen mitta.