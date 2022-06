Passiruuhkaan ei ole näkyvillä kesäksi helpotusta – ajanvaraukset tukossa, poliisiasemilla pitkät jonot

Helsingissä syyskuun lopussa, Turussa lokakuussa. Rovaniemellä heinäkuun alkupäivinä, Kuopiossa ja Vaasassa heinäkuun puolivälin tienoilla, Joensuussa ja Jyväskylässä elokuussa.

Tältä näytti tilanne torstaina, kun haki poliisin ajanvarauksesta ensimmäisiä vapaita aikoja passi- ja henkilökorttipalveluihin. Isoista kaupungeista Tampereelta ei ollut tarjolla ensimmäistäkään aikaa.

Kun ajanvaraus on tukkoinen, passeja jonotetaan nyt poliisiasemilla ilman ajanvarausta, pahimmillaan tuntikausia.

Lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta ymmärtää ihmisten harmituksen. Hänen viestinsä on, että hätäilyyn ei ole syytä, vaikka passi olisi vanhentumassa.

– Syytä paniikkiin ei ole, passin kyllä saa. Jos passia ei tarvitse kesällä, vaan vasta syksyllä tai ensi talvena, ei tähän rytäkkään tarvitse lähteä, Piipponen sanoo .

Helpotusta ei ole näkösällä ainakaan kesän aikana, vaikka poliisiasemille on palkattu lisäväkeä, laajennettu aukioloaikoja ja koulutettu muissa poliisin tehtävissä toimivia passiurakointiin.

– Toistaiseksi ruuhkissa ei ole laantumisen merkkejä, Piipponen kertoo.

Tilanne on pahin isoimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi lomareissulla Itä-Suomessa tai Lapissa voi kokeilla, olisivatko jonot siellä lyhyemmät. Nopeaa asiointia havitteleva tarvitsee vähän tuuriakin: samalla poliisiasemalla jonotusaika voi olla yhden päivän aikana joskus minuutteja, joskus tunteja.

Voimassa olevia passeja aiempaa vähemmän

Koronarajoitusten aikana moni jätti passinsa uusimatta, kun ulkomaanmatkoja ei tehty. Matkustusrajoitusten poistuminen ja Ukrainan sodan herättämät huolet ovat näkyneet pahoina ruuhkina maaliskuusta lähtien.

Suomalaisilla on voimassa olevia passeja nyt runsaat 3,5 miljoonaa kappaletta, käy ilmi poliisin tilastoista. Tämä on noin 330 000 vähemmän kuin joulukuussa 2019 ennen korona-aikaa.

Vuonna 2019 poliisi käsitteli noin 820 000 passeihin liittynyttä lupa-asiaa. Poliisin ennuste tämän vuoden lukemaksi on liki 1,9 miljoonaa.

Eduskunnan oikeusasiamies on katsonut, että viiveet passien ja henkilökorttien saamisessa viime ja tänä vuonna ovat saattaneet vaarantaa perusoikeutena turvatun oikeuden lähteä maasta.

Pikatoimituksetkin hidastuneet

Ruuhkat koskevat erityisesti hakemuksen jättämistä. Kun tämä vaihe on ohi, passi luvataan toimittaa 12 arkipäivässä. Aika on pidentynyt hakemustulvan takia joitakin päiviä, sillä aiemmin määräaikana oli 8 päivää.

Normaalia viiden vuoden passia voi lisämaksusta hakea myös pika- tai express-toimituksena. Ruuhkat näkyvät näissäkin: kun pikatoimituksena passin saa yleensä kahdessa–kolmessa päivässä, on aika nyt viisi päivä, eivätkä kaikki hakijat ole edes mahtuneet näiden passien kiintiöihin, Piipponen kertoo.

EU-maihin ja muutamiin muihin Euroopan maihin suuntautuvaa matkaa varten ei tarvitse hakea uutta passia vanhentuneen tilalle, jos vain henkilökortti on voimassa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että tilanne on harmillinen, mutta nyt sumaa purkamaan on suunnattu resursseja.

– Poliisihallituksessa henkilökuntaa on siirretty käsittelemään tätä passiasiaa. Uusia asiakaspisteitä on perustettu, aikoja on otettu ilta- ja viikonloppukäyttöön. Helsingissä on ollut lauantaisin ja sunnuntaisin kevään aikana palvelu. Sinne on myös rekrytoitu lisää väkeä, Mikkonen sanoo.

Hän sanoo, että poliisilla ei ole kuitenkaan väkeä näin suureen paineeseen kerralla.