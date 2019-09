PAU laajensi lakon koskemaan postin siirtelylle tärkeitä trukkikuskeja — “Vastatoimi Postin vuokratyöläisiin kohdistamalle törkeälle painostukselle”

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, että valtion omistamasta Postista on tulossa halpatyöpaikka. Niemisen mukaan Postin siirtyminen halvempaan työehtosopimukseen sanomalehtien varhaisjakelussa aiheutti pääkaupunkiseudulla sen, että 95 prosenttia jakajista on maahanmuuttajia ja työntekijöiden vuosittainen vaihtuvuus sata prosenttia.

Postilakko laajenee koskemaan kaikkien lakkopaikkojen trukkikuskeja. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Niemisen mukaan päätös asiasta tehtiin sunnuntaina myöhään iltapäivällä.

Lähes kaikkeen postin jakeluun vaikuttava lakko alkaa huomenna ja kestää keskiviikkoon.

Alun perin lakon piti kohdistua ainoastaan lajitteluorganisaation työntekijöihin. Määrällisesti trukkikuskeja työskentelee lakon piirissä olevissa toimipaikoissa vain muutamia kymmeniä, kun kaiken kaikkiaan lakon piirissä on noin 2000–2500 henkilöä.

Niemisen mukaan heidän työtehtävänsä on kuitenkin olennainen postin siirtelyssä, purkamisessa ja lastaamisessa.

– Syynä laajennukseen on Postin vuokratyöntekijöihin kohdistama törkeä painostus, jotta nämä eivät osallistuisi lakkoon. Työntekijöiltä on tullut itkuisia puheluja minulle, Nieminen kertoo Lännen Medialle.

Niemisen mukaan nollatuntisopimuksella työskenteleville vuokratyöntekijöille on luvattu todella kovaa palkkaa, jotta he tulisivat töihin lakkopäivinä.

– Kun raha ei ole auttanut, heille on ilmoitettu, etteivät he tule saamaan enää ikinä yhtään ainutta työtuntia Postista. Tämä on törkeää, sillä nollatuntisopimuslaiset ovat täysin turvattomia tällaisessa tilanteessa.

Niemisen arvion mukaan vuokratyöläisiä työskentelee Postin käsittelyorganisaatiossa noin 200.

– Tietojeni mukaan vuokrafirmat yrittävät parhaillaan lakon vaikutuksia haalimalla töihin kaikkia mahdollisia tekijöitä, myös sellaisia, jotka eivät aiemmin ole työskennelleet Postissa ja saaneet siihen mitään perehdytystä, Nieminen sanoo.

Palkat romahtamassa

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU ilmoitti työtaistelusta torstaina. Syynä lakolle on Postin aikeet siirtää noin 700 paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa työskentelevää ihmistä uuden halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Tämä tulee PAUn mukaan alentamaan valmiiksi matalapalkkaisten työntekijöiden palkkaa 30–50 prosenttia.

Jos Postin suunnitelmat toteutuvat, käytännössä esimerkiksi yövuorolaiset työskentelisivät jatkossa halvemmalla kuin päivävuorolaiset tällä hetkellä.

– Jos nämä aikeet menevät läpi, Postin laatu tulee romahtamaan. Siitä tulee työpaikka, jossa käydään vain kääntymässä ennen kuin löydetään jotakin parempaa tilalle, Nieminen ennustaa.

Hän muistuttaa, että näin on käynyt jo sanomalehtien varhaisjakelussa, jonka Posti siirsi halvemman työehtosopimuksen piiriin vuonna 2017. Niemisen mukaan tämä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Pääkaupunkiseudulla sanomalehtien varhaisjakelijoista on 95 prosenttia maahanmuuttajia, ja työntekijöiden vaihtuvuus vuositasolla on sata prosenttia, hän sanoo.

Nyt kun Posti haluaa leikata lisää kaikkein matalapalkkaisimpien työntekijöidensä palkkoja, myös sen johdon palkat ja palkkiot ovat päätyneet suurennuslasin alle.

Taloussanomien selvityksen mukaan Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkat ja palkkiot ovat kasvaneet neljässä vuodessa 65 prosenttia. Tällä hetkellä Malinen tienaa lehden laskelmien mukaan 82 500 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa 990 000 euroon vuodessa.

Palvelupisteet auki

Postin työtaistelu koskee kaikkia Postin suuria lajittelukeskuksia Suomessa. Lisäksi lakko ulottuu moniin pienempiin yksiköihin.

Postin arvion mukaan ensi viikon lakko viivästyttää kaikkia lähetyksiä koko maassa ainakin alkuviikon ajan.

Sanomalehtien varhaisjakeluun ja Postien palvelupisteisiin lakko ei vaikuta.