PAU: Liedon pakettikeskuksessa vuokratyöntekijöitä aidanraosta töihin – liitto väittää työnantajan teettäneen aitaan reiän

Postilakko alkoi tänään, ja sen on määrä kestää jopa neljä viikkoa. Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan osassa Postin työpaikoista vuokratyöntekijöitä on lakosta huolimatta mennyt aamulla töihin. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa Liedon pakettikeskuksessa vuokratyöntekijöitä on Niemisen mukaan mennyt aidanreiästä sisään, hän kertoo. – Sieltä on kuvamateriaalia, että työnantaja oli tilannut miehet leikkaamaan keskuksen ympärillä…