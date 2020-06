Pekingissä eristetään asuinalueita uusien koronatartuntojen takia

Kiinan Pekingissä eristetään jälleen asuinalueita koronaviruksen leviämisen vuoksi, paikallisviranomaiset kertovat. He ovat tänään kertoneet uusista tartunnoista, jotka ovat kytköksissä kaupungin luoteisosissa Haidianissa sijaitsevaan tukkutoriin.

Tartuntojen takia tori ja lähikoulut on suljettu ja kymmenen asuinaluetta torin ympäristössä on eristetty. Rajoitukset vaikuttavat tuhansiin ihmisiin.

Viikonloppuna Pekingissä määrättiin paikoin liikkumisrajoituksia kaupungissa todettujen virustartuntojen vuoksi. Tartunnat olivat yhteyksissä kaupungin eteläosassa sijaitsevaan Xinfadin lihatoriin.

Virusta havaittiin tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Useat suuret kauppaketjut ovat tämän jälkeen vetäneet lohituotteet myynnistä, eikä monissa ravintoloissa tarjota lohiruokia.

Viranomaisten tarkoituksena on testata yli 40 000 Xinfadin torin ympäristössä asuvaa ihmistä viruksen varalta. Maanantaiaamuna ihmiset jonottivat paikalliselle stadionille, jossa testausta suoritettiin.

Kiina sai jo epidemian kuriin

Pekingissä vahvistettiin maanantaina 36 uutta tartuntaa, ja pääkaupungissa on todettu muutamassa päivässä nyt ainakin 75 uutta paikallisesti saatua tartuntaa. Sitä ennen kaupungissa ei todettu uusia tartuntoja noin 50 päivään.

Pekingin tapauksiin yhdistettyjä tartuntoja on BBC:n mukaan todettu myös kolmessa muussa maakunnassa. Useat kiinalaiset kaupungit ovat varoittaneet asukkaitaan matkustamasta Pekingiin.

Kiinan tautiviranomaisen CDC:n mukaan Pekingissä havaitun viruksen perimän perusteella vaikuttaa siltä, että se on tullut Kiinaan ulkomailta.

Uusi koronavirus lähti leviämään alun perin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla. Vaikka epidemia alkoi Kiinassa, maa sai viruksen leviämisen kuriin ankarilla rajoitustoimilla, ja parin viime kuukauden aikana Kiinassa on todettu vain pieniä määriä uusia tartuntoja. Suurin osa niistä on tullut maahan ulkomailta palaavien kiinalaisten mukana.

Elämä Kiinassa on alkanut jo muistuttaa normaalia, kun tiukkoja rajoituksia on purettu kevään mittaan. Pelkona on, että uudet tartuntaryppäät johtavat uusiin laajoihin rajoitustoimiin. Toisaalta viranomaisilla on nyt paremmat valmiudet puuttua viruksen leviämiseen nopeasti.

Yhteensä Kiinassa on todettu Worldometer-tilastosivun mukaan reilut 83 000 tartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu yli 4 600. Kuolemien kokonaismäärässä Kiina on maiden välisessä vertailussa sijalla 18, muun muassa Ruotsin takana. Kiinan julkistamia lukemia on kuitenkin toisinaan epäilty.

Miljoonaa asukasta kohden Kiinassa on kuollut kolme ihmistä, kun Suomessa vastaava luku on 59.