Pekingissä perutaan lentoja ja suljettiin koulut uusien koronatartuntojen takia

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä lentoasemilla on peruttu toista tuhatta lentoa uusien koronavirustartuntojen vuoksi, kertoo valtiollinen Kansan päivälehti. Sen mukaan noin 1 250 peruttua saapuvaa ja lähtevää lentoa vastaa noin 70:tä prosenttia kaupungin keskeisten lentoasemien kaikista lennoista.

Kaupungissa on kuuden viime päivän aikana todettu yhteensä ainakin 137 uutta tartuntaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan uusia tartuntoja ilmoitettiin keskiviikkona olevan 31. Todettujen tartuntojen on kerrottu olevan kytköksissä pekingiläiseen Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Kaupungin viranomaiset ovat määränneet riskialueilla asuvia ihmisiä olemaan poistumatta Pekingistä. Osa maakunnista puolestaan on asettanut karanteeneja Pekingistä tuleville. Pääkaupungissa asuu yli 20 miljoonaa ihmistä.

Keskiviikosta alkaen suljettiin kaupungin koulut. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden mukaan koulujen oppilaat siirtyivät etäopetukseen. Yliopistot on suljettu.

Suljettuja ruokatoreja on ainakin 11. Tuhansien elintarvikealan yritysten tilat on desinfioitu.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi tiistaina STT:lle, että Kiinan viranomaisilla on hyvät valmiudet saada tilanne hallintaan.

Lohen tuonnille piste

South China Morning Postin mukaan Kiina on ennättänyt esimerkiksi kieltämään lohen tuonnin eurooppalaisilta toimittajilta, sillä koronavirusta on kerrottu löydetyn lohen paloittelussa käytetyiltä leikkuulaudoilta. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että lohessa olisi virusta.

Uusi koronavirus lähti leviämään alun perin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla. Maa sai viruksen leviämisen kuriin ankarilla rajoitustoimilla, ja parin viime kuukauden aikana Kiinassa on todettu vain pieniä määriä uusia tartuntoja. Suurin osa niistä on tullut maahan ulkomailta palaavien kiinalaisten mukana.

Kiinassa on raportoitu yhteensä runsaat 4 600 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja hieman alle 85 000 tartuntaa. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut kolme ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kun esimerkiksi Suomessa vastaava luku on 59.

Kiinan ilmoittamia lukuja pidetäänkin yleisesti aivan liian alhaisina.