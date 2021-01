Pelosi pyysi armeijan johdolta keinoja pitää ydinasekoodit kaukana Trumpista – "Hän on niin epävakaa"

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on huolissaan siitä, että väistyvä presidentti Donald Trump aloittaa aseellisen konfliktin viimeisinä virkapäivinään.

Edustajainhuoneen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi puhui perjantaina Yhdysvaltain armeijan komentaja Mark Milleyn kanssa siitä, kuinka varmistaa, ettei väistyvä presidentti Donald Trump aloita aseellista konfliktia tai laukaise ydinasehyökkäystä viimeisinä virkapäivinään. Pelosi ilmaisi huolensa Trumpin epävakaudesta.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The Washington Post.

Pelosin demokraattikollegoilleen julkaisemassa kirjeessä hän kertoo keskustelleensa muun muassa siitä, millä keinoin ydinasekoodit pidetään poissa Trumpin ulottuvilta.

– Tämän poissa tolaltaan olevan presidentin tilanne ei voisi olla vaarallisempi, ja meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme amerikkalaisia hänen suhteettomalta hyökkäykseltään maatamme ja demokratiaamme kohtaan, Pelosi kirjoitti.

Puhuttuaan Milleyn kanssa Pelosi kertoi myöhemmin edustajainryhmän kollegoilleen The Washington Postin lähteiden mukaan, että hän oli saanut vakuuksia varotoimista siltä varalta, että Trump haluaa laukaista ydinaseen.

– Minulla on vakavia huolia siitä, että hän (Trump) saattaa aloittaa vihamielisyydet tavalla tai toisella, hän on niin epävakaa, Pelosi sanoi The Washington Postin mukaan.