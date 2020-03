Perussuomalaiset päätti perua jo jätetyn välikysymyksen koronatilanteen takia

Perussuomalaiset haluaa sanoa hallitukselle, että nyt on aika toimia koronakriisissä. Puolue tukee kaikki toimia epidemian selättämiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätti tiistaiaamuna vetää pois välikysymyksen hallituksen turvapaikkapolitiikasta.

Hallituksen oli määrä vastata huomenna kaksi viikkoa sitten jätettyyn välikysymykseen suhtautumisesta Kreikan ja Turkin rajan siirtolaistilanteeseen ja Suomen turvapaikkapolitiikkaan.

– Hallituksella on ollut vaikeuksia osoittaa toimintakykynsä koronakriisin selättämiseksi. Perussuomalaiset haluaa välikysymyksen poisvetämisellä sanoa hallitukselle, että nyt on aika toimia. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valmis tukemaan yhdessä rintamassa kaikkia toimia kriisin selättämiseksi, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps) toteaa tiedotteessa,

Perussuomalaiset palaa välikysymyksen aiheeseen koronakriisin jälkeen.

– On selvää, ettemme ole hallituksen turvapaikkapolitiikkaan tyytyväisiä. Vaadimme vastuullista turvapaikkapolitiikkaa myös poikkeusoloissa, Tavio sanoo.

Välikysymyksessä vaadittiin vastauksia Suomen linjaan Kreikan ja Turkin välisessä siirtolaiskriisissä ja Suomen toimenpiteistä, mikäli siirtolaiskriisi saavuttaa Suomen rajat.

– Euroopan maat ovat sulkeneet koronan vuoksi rajansa. On kuitenkin huomioitava, että vaikka Suomessa henkilöliikenne suljettiin, hallituksen linja on ollut päästää turvapaikanhakijat edelleen maahan, Tavio muistuttaa.

Välikysymys on mahdollista vetää pois, jos allekirjoittajista enemmistö peruuttaa allekirjoituksensa siten, että jäljelle jää alle 20 nimeä.

– Siinä tapauksessa eduskunta katsoisi välikysymyksen rauenneen, sanoo eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

Välikysymyksen olivat allekirjoittaneet kaikki perussuomalaisten kansanedustajat ja nyt-liikkeen Hjallis Harkimo.