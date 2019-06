Perussuomalaiset tiukkoina puhemiesvaalista: Mitä ihmettä kokoomus keulii, me olemme suurempi

Eduskunnan puhemiehen valinta nostatti kuumia tunteita eduskunnassa perjantaina.

Hetki sitten keskustan Matti Vanhane n valittiin puhemieheksi suljetussa lippuäänestyksessä. Hän sai 141 ääntä. Tyhjää äänesti peräti 39 kansanedustajaa.

Moni opposition edustaja korosti taustakeskusteluissa, ettei heille ole mitään Vanhasta vastaan, mutta ihmetystä herättää se, että eduskuntavaaleissa neljännelle sijalle jäänyt puolue nappaa kirkkaimman pesti.

Kyse on kuitenkin perinteestä ja jo vakiintuneesta käytännöstä. Eduskunnan puhemiehen tehtävät ovat menneet hallituksessa mukana olevalle toiseksi suurimmalle puolueelle ja se on tällä kertaa keskusta.

Soraääniä on kuultu niin kokoomusta kuin perussuomalaisista.

Eri tilanne nyt

Neljä vuotta sitten sdp:n ryhmästä kuultiin vastaavanlaisia heittoja. Miksi heidät on unohdettu?

Silloin puhemiehistöön nousivat perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen edustajat ja nämä kaikki kolme puoluetta olivat hallituksessa.

Nyt tilanne on siinä mielessä erilainen, että varapuhemieheksi on nousemassa oppositioon jääneen perussuomalaisten kansanedustaja Juha Eerola.

Me olemme suurempi

Perussuomalaisten leirissä on ihmetyttänyt kokoomuksen katkeruus. Kokoomusväki pitää tilannetta omituisena.

Kokoomuksen eduskuntaryhmää vielä ensi viikkoon asti luotsaava Kalle

Jokinen on kertonut, että kokoomuksen tiputtaminen puhemiehistöstä on erityisen härskiä kaupankäyntiä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja Leena Meri ihmettelee katkeruutta.

– Puhemiesten järjestys menee ihan niin kuin se on perinteiden mukaan mennyt. Ihmettelen kokoomukseen keulimista. He olivat mukana vahvasti mukana perussuomalaisten tuolileikissä. Nyt he ovat sitä mieltä, että heitä syrjitään ja ovat pelin uhreja. Joskus se pilkka osuu omaan nilkkaan, Meri pohtii.

Meri tarkoittaa tuolileikillä episodia, jossa perussuomalaiset joutuivat siirtymään istuntosalin oikeaan laitaan. Kokoomus keskeytti käsittelyn aikoinaan, mutta meni muiden taakse ja nyt salissa on uusi istumisjärjestys.

Hän myös huomauttaa, että varapuheenjohtajan pesti kuuluu enemmän heille kuin kokoomukselle.

– Me olemme suurempi puolue.

Pu­he­miehistön järjestystä ei säädellä, vaan tapa pe­rus­tuu po­liit­ti­siin so­pi­muk­siin ja vanhoihin perinteisiin.