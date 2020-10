Perussuomalaisten kansanedustajalla Tom Packalénilla on todettu koronatartunta – 51-vuotiaan helsinkiläisedustajan oireet ovat lieviä flunssan oireita

Perussuomalaisten kansanedustajalla Tom Packalénilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoo asiasta itse tiedotteessaan.

51-vuotias Packalén voi kuitenkin hyvin. Hänen oireensa ovat lieviä flunssan oireita. Kansanedustaja on nyt kotona noudattamassa karanteeniohjeita.

Asiasta on ilmoitettu Eduskunnan työterveyshuoltoon.

Packalén on Helsingin vaalipiiristä ja hänen kotikuntansa on Helsinki. Hän on ollut kansaedustajana vuodesta 2011 alkaen. Packalén on syntynyt vuonna 1969.