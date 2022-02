Petteri Orpo IS:lle: Tässä ovat kriteerit Sauli Niinistön seuraajalle tasavallan presidenttinä – "Korostaisin juuri johtajuutta"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo listaa Ilta-Sanomille kriteereitä tasavallan presidentti Sauli Niinistön seuraajalle. Orpon mukaan on “päivänselvää”, että kenenkään ei ole helppoa täyttää kokoomustaustaisen Niinistön saappaita, vaikka jokainen kasvaa haasteiden mukana. Orpo tuntuu kaipaavan seuraajalta ennen kaikkea yhtä ominaisuutta: johtajuutta. – Tässä ajassa erityistä on Sauli Niinistön ulkopoliittinen johtajuus. Meillä on tällä hetkellä valtiojohdossa yksi henkilö, johon...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja